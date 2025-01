Alanganallur Jallikattu conclui com vitórias emocionantes e prêmios impressionantes para os vencedores – Tamil Nadu News

O terceiro e mais prestigiado evento Jallikattu da temporada foi concluído em Alanganallur, no distrito de Madurai, em Tamil Nadu, no dia ‘Uzhavar Thirunaal’, que homenageia os agricultores. O evento, que começou às 8h, contou com a participação de 989 touros e 500 domadores de touros, mostrando a antiga tradição de bravura e habilidade de Tamil Nadu.

A competição, lançada pelo vice-ministro-chefe Udhayanidhi Stalin junto com seu filho Inbanithi, aconteceu no renomado Estádio Alanganallur, conhecido por sua configuração única. Depois de sair do sagrado Vaadi Vaasal (portão), os touros enfrentam uma curva à esquerda estrategicamente projetada em vez de um caminho reto. Essa virada inesperada tem como objetivo desorientar momentaneamente o touro, prolongando seu tempo na arena e proporcionando um espetáculo maior para a multidão ansiosa.

Abi Sithar de Puvanthi emergiu como campeão, domando impressionantes 20 touros, enquanto Bahubali, um touro de Salem, foi coroado o melhor touro por sua resistência e desempenho espetacular na arena.

COMO SÃO SELECIONADOS OS VENCEDORES?

Para serem declarados vencedores, os treinadores devem segurar o Thimil (corcunda do ombro) enquanto o touro corre 50 metros ou manter a posição por três voltas completas. Se o touro escapar da captura, é declarado vencedor, o que aumenta a emoção do esporte. Este ano, a competição foi dividida em 10 rodadas, nas quais 50 domadores tentaram domar os touros soltos um a um através do Vaadi Vaasal.

Os vencedores receberam diversos prêmios, incluindo moedas de ouro, bicicletas, geladeiras e utensílios domésticos. O melhor domador de touros recebeu um carro em nome do vice-ministro-chefe, e o proprietário do melhor touro recebeu um trator em nome do ministro-chefe MK Stalin.

Uma equipe médica composta por 200 pessoas e 60 veterinários garantiram a segurança dos participantes e dos animais. Cada touro e treinador passou por exames médicos rigorosos antes de entrar na arena, com regras rígidas permitindo que os treinadores segurassem apenas a corcova do ombro (Thimil) e limitando um treinador por touro.

SIGNIFICADO DE JALLIKATTU

Jallikattu, profundamente enraizado na herança cultural de Tamil Nadu, abrange vários dias e lugares em todo o estado. Cada evento, ligado à divindade do templo local, celebra o vínculo duradouro entre humanos e gado, mantendo vivo o espírito desta antiga tradição.

Historicamente enraizado nos primórdios da criação de gado, começou como uma prática de domar e domar touros difíceis de manejar. Com o tempo, evoluiu para um festival de força e tradição, com moedas (salli) outrora amarradas a chifres de touro como prémios para os domadores. Hoje, os riscos são maiores, mas a essência permanece a mesma: uma celebração da coragem, da habilidade e do vínculo profundo entre humanos e gado.