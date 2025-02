Alarme de comportamento ‘solto de canhão’ de Justin Bieber para os amigos de Hailey em meio a rumores divididos

O casamento de Justin e Hailey Bieber, que chamou a atenção dos fãs em todo o mundo, parecem estar desmoronados.

Hailey Bieber enfrenta uma crescente pressão de amigos que “estão pedindo que ele fosse” Justin Bieber em meio às preocupações com seu “comportamento inaceitável”. De acordo com o Sun dos EUA, que citou uma fonte próxima ao casal como revelador que Hailey tem brigado com o casamento quase desde o início. “Hailey tem combate Justin quase desde o início do casamento”, ele convocou a fonte de como compartilhar. “Ela o ama loucamente, mas ele é um canhão solto.”

Segundo relatos, os amigos de Hailey estão preocupados com o custo de que suas ações estão assumindo seu poço.

Hailey Bieber enfrenta uma decisão difícil sobre o casamento com Justin O Radaronline relata que o casamento de Justin e Hailey Bieber estão no limite, com fontes que revelam que Hailey está ficando cada vez mais frustrado com o comportamento do marido. Segundo relatos, os amigos da modelo pedem que ela deixe Justin devido a suas ações “imaturas” e lutar com abuso de substâncias, especialmente agora que eles têm um filho jovem juntos.

Ultimato de Hailey Hailey está supostamente pronto para adotar uma postura difícil se Justin não amadurecer. Especialistas dizem ao Radaronline que ele está preparado para encontrar uma parte da fortuna de Justin de US $ 300 milhões e potencialmente lutar pela custódia de seu filho de cinco meses -Jack.

As lutas e preocupações de Justin sobre o julgamento de Diddy Segundo relatos, Justin Bieber também está preocupado com a possibilidade de ser forçado a testemunhar no próximo julgamento de tráfico sexual de seu ex -mentor, Sean “Diddy” Combs. Apesar da insistência de pentes em sua inocência, diz-se que Bieber teme que sua conexão com o magnata do hip-hop possa “arruinar” sua carreira e sua vida, de acordo com uma fonte próxima a ele, segundo o relatório.

Recaída do abuso de substâncias Justin, um viciado em recuperação que discutiu abertamente suas lutas com álcool, pílulas e drogas do partido, expressou preocupações quando publicou fotos perturbadoras no Instagram de uma viagem a Aspen, Colorado, com Hailey. As imagens o mostraram usando um bong enquanto embrulhava um cobertor, exalando uma nuvem de fumaça. “Hailey concordou em sair com ele em 2015, quando prometeu ficar limpo e sóbrio”, ele compartilhou uma fonte com a Radonline. “Vê -lo voltar agora, especialmente porque ele é um novo pai, ele é aterrorizante. Ela o deixará antes que ele possa arrastá -la para baixo.”

Problemas de saúde mental e preocupações sobre seu comportamento Justin também foi aberto sobre seus desafios de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade graves. As fontes dizem que isso contribuiu para seu comportamento irregular, como nadar em águas de geada e descansar a temperaturas congeladas enquanto usava apenas sua cueca. Uma fonte compartilhou que Hailey sempre esteve lá para mantê -lo no chão, mas agora se preocupa com o fato de seu casamento ter atingido um ponto irreparável.

“Hailey teve isso com a atitude de Justin ‘ai é minha”, disse a fonte. “Seu casamento parece não ser salvo.”

A abordagem de Hailey no futuro de seu filho Apesar da agitação em andamento, a principal preocupação de Hailey continua sendo seu filho, Jack. Segundo relatos, o modelo está determinado a garantir o futuro de seu filho e, se necessário, ela está disposta a lutar contra Justin por tudo para garantir que Jack seja bem cuidado.

O estado frágil de Justin Dizem que o estado mental de Justin está se deteriorando, e as fontes dizem ao Radaronline que ele tem um grande contexto emocional, o que leva a uma maior preocupação entre seu círculo interno. Uma fonte comentou: “Justin está lutando muito. Ele sente que não há como aliviar a carga. Sua aparição recente em Nova York realmente chegou em casa como está se tornando frágeis.

A aparição de Justin em Nova York levantou as sobrancelhas, com os fãs apontando sua aparência desmacratada e com olhos ocos, um contraste acentuado com a estrela pop fresca do rosto que chegou à fama há 16 anos. Vestida com roupas soltas e desalinhadas com a cabeça raspada, Justin parecia pesado por causa das pressões que o cercam.

Ao mesmo tempo, surgiram rumores de divórcio, e os fãs notaram que Justin parou de seguir Hailey no Instagram. A medida causou especulações sobre o estado de seu casamento.

