"Alarme na Itália Uma rebelião moral é necessária": ScreenWN na TV de Prodi é uma coincidência

Romano Prodi I.Ncita para a “rebelião moral”. A última tela do perfil é transmitida no estudo de Studiopupulita: “Há um alarme da democracia em todo o mundo, pense nos EUA na Itália. Não devemos subestimar. Porque não é apenas fenômeno italiano, mas internacional. Há interferência contra a lei que nunca havia sido vista antes “, disse o ex -primeiro -ministro e presidente do Comitê da UE, um convidado LA7.

‘Neste ponto – ele ainda nos disse – custa um Rebelião moral. Eu ouço bem a indignação por Gaza com todas as pessoas. Estou muito triste, a UE não declarou uma indignação comum “.

E as palavras na TV chegam após uma intervenção pelo pret de Bolonha no Mensageiro: “Mesmo se apenas duas semanas se passaram desde o assentamento, a tempestade levantada por Trump já é um tsunami e há mortos e feridos”. “A menos que um choque de orgulho e sabedoria chegue, as diferenças mencionadas acima, adicionadas à regra unânime, só podem produzir uma política substancial compulsão. Ainda deve ser entendido qual será o resultado de uma política americana que transforma o já dramático desafio entre o Ocidente e o resto do mundo (oeste contra o descanso) em um desafio entre os Estados Unidos e o resto do mundo “,” disse o Prodi.