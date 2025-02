Alasca, Força Aérea Localizada: Morto as 10 pessoas a bordo

8 de fevereiro de 2025

O mar de mar estava ligado plano pequeno Eles travam No oeste do Alasca Enquanto eles viajam da UNOLAKLEET com nove passageiros e um piloto para a cidade mencionada, com vista para o mar de Bering na Península de Seward. Todas as 10 pessoas a bordo morreram. Os socorristas estavam procurando a posição mais recente do avião monomotor da empresa Ar Por helicóptero quando eles identificaram a sucata. As autoridades, que investigam as causas do acidente, perderam contato com o avião menos de uma hora após a tomada. O colapso da aeronave marca a terceira queda de grande aeronave nos Estados Unidos em oito dias.