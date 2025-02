Albânia, os 43 migrantes retornarão à Itália nas próximas horas

1 de fevereiro de 2025

Outro não para a detenção de migrantes na Albânia, ontem à tarde nos juízes do Tribunal de Apelação de Roma. Pela terceira vez, em alguns meses, os magistrados suspenderam a validação, aguardando a sentença do tribunal da UE nos países sicilianos assim que eram esperados antes de 25 de fevereiro. Atualmente, os 43 migrantes começarão de novo para a Itália e estarão livres para o centro de Gjader, incluindo cidadãos egípcios e de Bengala. Eles chegarão a Bari à noite. “Há grande surpresa, porque, em nossa opinião, não há necessidade de esperar a decisão do Tribunal de Justiça Europeia”, dizem as fontes do governo, enquanto as oposições retornam ao ataque que a recuperação “falência” do poder executivo. “Giorgia Meloni renuncia, os centros da Albânia não funcionam e não funcionam, eles são um fracasso sensacional”, disse o secretário do Partido Democrata, Elly Schlein.