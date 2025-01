Alcaraz imita Djokovic em quadra? O vídeo que choca a todos | Olhar

O tenista espanhol Carlos Alcaraz ele imita seu oponente, o sérvio Novak Djokovicna quadra do Aberto da Austrália. Em determinado momento da partida, Carlitos chegou a tocar na coxa e parecia mancar. Se alguns pensaram que era o início de uma lesão, que depois voltou, muitos pensaram que era uma tentativa de imitar o adversário. O episódio aconteceu no final do terceiro set, com Djokovic vencendo por 2–1 após a lesão inicial que o obrigou a voltar ao vestiário. Quando os dois tenistas estavam sentados no banco, Alcaraz colocou a mão na coxa e começou a mancar. Uma maneira de tirar sarro do sérvio?

O facto de Alcaraz, depois de olhar para o seu canto, ter repetido o gesto parece confirmar esta afirmação. Depois sentou-se novamente e esticou as duas pernas como se estivesse com cãibras. Na realidade, porém, a fisioterapia não foi usada. E a volta a campo aconteceu pouco depois. No entanto, não se sabe neste momento se foi um possível enrijecimento muscular ou uma tentativa de enganar Djokovic. Os comentaristas oficiais do Aberto da Austrália na ESPN não tiveram dúvidas. Carlos mancou, depois se levantou e fez de novo, mancando e sentando. Ele está claramente bem, apenas agindo como se estivesse lesionado. Fique faceando como Djokovic“, afirmaram.





Nenhum comentário do espanhol após a partida. Embora tenha enfatizado que estava um pouco confuso com a lesão do adversário. O que o desestabilizou foi o facto de, depois de uma fase inicial de dificuldades, Djokovic ter recuperado fortemente. “Acho que todo mundo viu que no segundo set ele teve alguma dificuldade de movimentação. Não sei se foi mais dificuldade para acertar o forehand ou o backhand, mas ficou claro que ele teve alguma dificuldade – disse o número 3 do mundo – Não vi nada de ruim nele, não estou dizendo que ele deu show, só estou dizendo que todos viram que ele se mostrou forte no segundo set. muito bom.”