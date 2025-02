Alemanha – A abertura do século: os cientistas encontraram uma maneira de controlar o sentimento de fome

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de 650 milhões de pessoas com obesidade em todo o mundo, e esse número aumenta regularmente. Nesse contexto, foram descobertos cientistas da Universidade Colombiana: um grupo de neurônios anteriormente inexplorados que vivem no tronco cerebral, que literalmente “dá a ordem” à cessação da comida. Eles regulam a saturação não apenas pelo número de ATE, mas também de acordo com a análise de sabor, sinais olfativos e hormonais.

Até agora, os mecanismos de controle de apetite permaneceram um mistério. Sabíamos que a saciedade depende dos hormônios, da plenitude do estômago e do número de calorias consumidas, mas não entendemos como o cérebro coleta e processa essas informações.

Como funcionam “diretores de saturação”

Pesquisadores da Universidade Colombiana, liderados por Alexander Nektov, descobriram que os neurônios que encontraram no tronco cerebral reagem não apenas aos alimentos, mas sincronizam diferentes sinais – do sabor à reação intestinal. Em outras palavras, eles reparam não apenas o fato dos alimentos, mas também regulam a duração de sua contribuição.

Outro mais indiscutível: as novas células “comandante -i -chief” não se limitam a fatores individuais -eles analisam o rico fluxo de informações dos sentidos e do sistema digestivo. Sua tarefa é garantir um bom ajuste do comportamento alimentar. Assim, “diretores da saciedade” monitoram não apenas a plenitude do estômago ou do conteúdo de calorias, mas todo o espectro de parâmetros que recebe o cérebro.

Ciência no serviço da ciência

Na tentativa de identificar esses neurônios, os pesquisadores aplicaram o método avançado de perfil molecular autorizado espacialmente – uma abordagem inovadora que permite as células responsáveis ​​com grande precisão responsáveis ​​pela liberação de colecistoquinina (CCK). Esse hormônio é conhecido por seu papel na regulação do apetite. A gravação da atividade mostrou que os neurônios parecem “ganhar vida” durante as refeições e se acalmarem gradualmente quando saturados, o que abre o caminho para novos métodos para diagnosticar os distúrbios do comportamento alimentar.

Luz versus fome

Para verificar o grau de exposição a esses neurônios no apetite, os cientistas usaram a optogenética – um método que permite ativar e extinguir células com luz. Durante a experiência dos ratos, eles ativaram os neurônios detectados – e os roedores imediatamente reduziram o volume de alimentos consumidos. Quanto mais intenso o sinal de luz, mais rápido o mouse parou de comer.

“Essas células não dizem que o corpo” para, o suficiente! ” »- Explique o co-autor do estudo de Skanth Chowdhuri. “Eles permitem que você reduza suavemente o ritmo da comida e depois pare naturalmente”.

Comunicação com medicamentos para obesidade

A descoberta é particularmente preciosa, na medida em que os neurônios encontrados reagirem aos agonistas do GLP -1 – medicamentos já usados ​​para tratar diabetes e obesidade. Isso a priori significa que os mecanismos de trabalho dos medicamentos existentes podem ser revisados ​​e melhorados. Agora, nos planos dos cientistas, para verificar como esses medicamentos ativam os neurônios que descobriram e se for possível ajustar a saturação com mais precisão.

De rato para pessoas

Embora as experiências tenham sido realizadas em roedores, os cientistas têm certeza de que uma pessoa tem neurônios semelhantes. O tronco cerebral é uma das estruturas mais antigas, é organizado da mesma maneira em todos os vertebrados. Se a hipótese for confirmada, a medicina receberá uma nova ferramenta na luta contra a obesidade, o que possibilita afetar cada vez mais o comportamento alimentar no nível celular.

Qual é a preparação do futuro

A abertura pode afetar idéias gerais sobre o tratamento da obesidade. Em vez de medidas difíceis, como operações cirúrgicas ou poderosos coquetéis hormonais, a droga pode se mover para um efeito pontual diretamente direcionado a “drivers de costura”.

Os estudos do grupo de Alexander Nektov nos aproximam não apenas do melhor entendimento dos mecanismos cerebrais do controle de apetite, mas também dão esperança por meios mais eficazes de lutar contra esse desafio global. Talvez em um futuro próximo, o desejo de “comer outra parte” possa ser desativado clicando no botão – no sentido literal.

