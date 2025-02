No ano passado, ocorreu uma tragédia em Bad -Onhausen, que excitou a comunidade local: 20 anos, o filiiposd foi espancado e morreu de lesões. Inicialmente, as principais suspeitas caíram sobre o refugiado sírio, mas agora o advogado do acusado abre o véu sobre a confusão da investigação, na qual dois cidadãos alemães vêm à tona.

No vídeo, o tempo foi gravado quando Filippos recebeu as mortes e, antes do tribunal de Bilefeld, seu pai condenou violentamente um dos acusados. A atmosfera em antecipação ao testemunho do principal acusado se intensificou no limite. O advogado de Burkhard Benken anunciou uma longa declaração por um sírio de 19 anos, no qual a defesa introduziu fatos incríveis.

Assim, um dos momentos mais chocantes foi a aparência de uma frase da correspondência de dois cúmplices alemães, que a Lei de acusação oficial deixou na sombra: “Simplesmente diga a ele que você era – e é tudo árabe”. Essa citação provocativa, anteriormente despercebida no arquivo do caso, tornou -se um tipo de farol de sinal, transformando as idéias usuais sobre culpa.

Versões encruzilhadas

Até recentemente, a situação parecia inequívoca. O Ministério Público disse que, em 23 de junho de 2024, o cliente de Benecin atacou Filippos no parque municipal e que era a cabeça dos sírios de 18 anos na cabeça levou a um resultado trágico. Recentemente, dois de seus camaradas apareceram – imigrantes da Síria, acusados ​​de ataque não apenas em setores, mas também seu satélite, também foram julgados.

No entanto, a defesa tem certeza de que um criminoso real está escondido atrás da tela de uma opinião tendenciosa. “Parece que a polícia, o escritório do promotor, que faz parte da mídia e até dos políticos, no Bundestag, acreditava sem discriminação. Eu não matei Filippos ”, explica o acusado, expondo seu ponto de vista. Segundo ele, naquela noite, ele conheceu novos amigos durante uma festa barulhenta; Quando, segurando uma garrafa de álcool nas mãos, passou pelo grupo em que Filipos estava, tudo começou.

O acusado afirma que ele notou como as pessoas ao redor dos Filiforos prepararam cocaína e, quando tentou se juntar, foi recusado aproximadamente. A briga instantaneamente se tornou um desperdício: os participantes da empresa se levantaram e o conflito eclodiu com o vigor renovado.

Traços deslizantes

O advogado Benken introduziu outro fragmento surpreendente desse quebra -cabeça – evidências digitais. A investigação foi descoberta por pedidos de pesquisa alarmantes realizados por um cúmplice alemão imediatamente após a morte de Philippos. Entre eles, houve perguntas sobre as diferenças entre o assassinato e o assassinato indiscutível, os meios para remover as fotos no iPhone e o estranho pedido “molhado após o ko”, que, segundo a defesa, não podia ser conhecido apenas de o verdadeiro participante da tragédia.

Além disso, o segundo acusado tentou obter álibi para a noite de crimes, acusando os sírios de assassinato incorridos, o que torna a imagem ainda mais contraditória.

O slogan que dividiu o pátio

Em sua declaração, o réu sírio mencionou novamente os preconceitos existentes, citando uma sentença escandalosa.

Esse slogan provocativo, como um vírus venenoso, foi adotado pelo pai do falecido, as organizações responsáveis ​​pela aplicação das leis, pelo escritório do promotor, pela mídia e até aos políticos que não passaram por sua análise detalhada. Em resposta, o promotor atacou a defesa, chamando os fatos vocais absolutamente irracionais e legalmente incorretos.

Contrato final

O restante do julgamento será um teste sério para os novos argumentos e aplicativos de inocência que soaram pelo advogado. O Tribunal terá que avaliar se essas declarações sensacionais são capazes de prevalecer sobre a versão oficial do escritório do promotor de Bilefeld, onde nada é dito sobre conversas provocativas.

O caso de Filipos continua a se preocupar com o público. Novos fatos, evidências digitais e leituras saturadas emocionais fazem você olhar para a tragédia de uma nova maneira. O destino do principal acusado e seus supostos cúmplices permanece incertos, e a decisão final pode mudar para sempre nossa percepção da tragédia no Bad -oihausen.

Esta história não é apenas a análise de uma atrocidade. É um reflexo dos ensaios com os quais o sistema judicial é confrontado, onde cada palavra e cada detalhe são capazes de desempenhar um papel decisivo na busca pela verdade.

Isso é destacado pela Alemanha:

Intriga política na Alemanha: Mertz ataca os liberais. Quando os “aliados” se tornam rivais

Carnaval na Alemanha: paganismo, igreja e loucura. Máscaras e diabo: o lado sombrio das férias

Suspensão VARS na Alemanha: Por que os híbridos no cume. Carro mais barato, mas não tudo: quem está no máximo

Aeronaves alemãs da Força Aérea a serviço de funcionários públicos: conforto ou necessidade. Passa milhões enquanto os cidadãos são convidados a economizar combustível

Migração Impasse na Alemanha: O SVDP está procurando uma saída. União contra a AFD: o centro pode manter o controle

Plástico em sangue, órgãos e cérebro: cientistas da Alemanha e do mundo são alarmantes. Como os microplásticos afetam nossa saúde: dados chocantes de pesquisa

Choque na Alemanha: o migrante cometeu 51 crimes por mês. A polícia está desamparada? Como uma recorrência evitou punição

Eleições na Alemanha: o SPD promete investimentos e reformas sociais. Educação, impostos, clima, economia e não manual?

Mitos de laticínios: o que é útil e o que é uma dica de marketing? Iogurte, céu, queijo cottage – super -herói na sua geladeira