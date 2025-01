Alemanha acusa presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de tentar dividir a Europa

Vice-chanceler da Alemanha Roberto Habeck acusou o presidente eleito dos Estados Unidos na quinta-feira Donald Trump de tentar semear a divisão entre nações europeiasapelando a uma frente europeia unida em resposta.

“A Europa deve permanecer unida”, disse Habeck numa entrevista à emissora pública Deutschlandfunk.

Habeck afirmou que Trump, durante o seu mandato anterior, tentou dividir a unidade europeia ao fechar acordos com nações individuais e sugeriu que repetiria esses esforços. “A Alemanha, em particular, depende de a Europa permanecer unida”, disse ele, observando que os ataques à política comercial, como as tarifas, teriam como alvo em grande parte os produtos alemães.

Como a Alemanha tem o maior excedente comercial com os Estados Unidos entre as nações europeias, Habeck destacou a importância do apoio da União Europeia, sublinhando que a política comercial é da competência da UE.

CRÍTICA DO CHANCELER SCHOLZ ÀS OBSERVAÇÕES DE TRUMP

Os comentários de Habeck seguem as críticas do Chanceler Olaf Scholzque na quarta-feira denunciou Trump pelos seus recentes comentários sobre a aquisição da Gronelândia e possivelmente do Canadá.

“As fronteiras não devem ser cruzadas pela força. Este princípio se aplica e é a base da nossa ordem de paz”, disse Scholz.

Trump já manifestou interesse no território ártico da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Durante uma recente conferência de imprensa na sua propriedade em Mar-a-Lago, Trump não descartou a possibilidade de uma acção militar para assumir o controlo da Gronelândia ou do Canal do Panamá. Ele também sugeriu que a pressão económica poderia ser aplicada para encorajar o Canadá a aderir aos Estados Unidos como um estado.

PROPOSTA RENOVADA PARA A GROENLANDIA

Na segunda-feira, Trump reviveu a sua controversa proposta na sua plataforma Truth Social, afirmando: “A Gronelândia é um lugar incrível, e o povo beneficiará enormemente se e quando se tornar parte da nossa Nação. Iremos protegê-la e valorizá-la do mundo exterior. muito cruel. VAMOS FAZER A GROENLANDIA GRANDE DE NOVO!”

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, rejeitou os comentários de Trump e reiterou a posição do seu país sobre a autonomia da Gronelândia.

RELACIONAMENTOS TENSO

Os laços entre a Alemanha e os Estados Unidos também foram testados por comentários incendiários de Elon Musk, um conselheiro próximo de Trump. Musk criticou publicamente o chanceler Scholz e o presidente Frank-Walter Steinmeier e expressou apoio ao partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) antes das eleições gerais na Alemanha em 23 de fevereiro.

Em resposta, Scholz reafirmou o compromisso da Alemanha com a NATO como pilar central da segurança e sublinhou a importância de defender a inviolabilidade das fronteiras. “Isto aplica-se tanto no Oriente como no Ocidente. É fundamental para o que chamamos de valores ocidentais”, disse ele.

À medida que se aproxima a tomada de posse de Trump, em 20 de janeiro, os líderes europeus preparam-se para potenciais desafios às relações transatlânticas.