Alemanha alerta para maiores ameaças à segurança decorrentes da guerra híbrida da Rússia

Alemanha alertou na terça-feira sobre o aumento das ameaças à segurança provenientes da presença da Rússia “guerra híbrida” afirmando que se destina especialmente à indústria armamentista do país.

“Somos o maior apoiante da Ucrânia na Europa, é isso que (o presidente russo Vladimir) Putin É depois. Portanto, assumimos uma situação de ameaça acrescida e estamos a conversar com as empresas sobre uma melhor proteção, especialmente na indústria da defesa”, afirmou o ministro do Interior. Nancy Faeser ele disse ao jornal Suddeutsche Zeitung.

“A situação de segurança piorou significativamente. Putin age sem qualquer escrúpulo”, acrescentou.

Faeser destacou o que chamou de “brutalidade” de Putin com a qual “trava a sua guerra de agressão contra a população civil ucraniana”, mas também em “ataques cibernéticos ou campanhas de desinformação”.

Há ataques a infra-estruturas e empresas críticas, e há também um aumento significativo de incidentes de sabotagem e espionagem, disse ele.

A Rússia há muito que enfrenta acusações do Ocidente de levar a cabo uma guerra híbrida, isto é, de utilizar meios convencionais e não convencionais para criar instabilidade nos países. As táticas podem incluir interferência eleitoral, planos de assassinato e ataques a infraestruturas críticas.

No mês passado, o ministro da Defesa, Boris Pistorius, também disse que ataques híbridos estavam a ser lançados a partir da Rússia e que o alvo era a Alemanha.

“Putin está envolvido em ataques híbridos e a Alemanha está particularmente sob os holofotes. Ele nos conhece bem, Putin sabe como nos atacar”, disse Pistorius ao grupo de mídia Funke.

Definindo uma guerra híbrida como uma “combinação de operações militares clássicas, pressão económica, ataques cibernéticos e propaganda nos meios de comunicação social e nas redes sociais”, disse que o objectivo dos atacantes era especificamente desestabilizar as sociedades.