No final de janeiro de 2025, a empresa Coca–Cola Ela anunciou um grande recall na escala de suas bebidas carbonatadas em vários países europeus, incluindo a Alemanha, devido à detecção de aumento da Chloé. Marcas tão populares como Coca–Cola,, Fantasia,, Duende,, Minuto Mapa da casa E Foguete Chá.

O problema foi identificado em uma empresa de produção de gênero na Bélgica, onde, durante as inspeções planejadas, eles encontraram uma ultrapassagem do nível autorizado de Chloratus em certos produtos, relata o apnews.com

O clorato é um produtor do produto ao usar desinfetantes que contêm cloro durante a purificação da água. O consumo a longo prazo de alimentos altamente cloratais pode resultar em uma alteração da função da tireóide, especialmente em crianças e pessoas com deficiência de iodo. A Direção Européia de Segurança Alimentar (EFSA), em sua conclusão de 2015, alertou contra os riscos potenciais à saúde com o consumo prolongado de clorata.

De acordo com a agência de notícias belga Belga, os bancos e garrafas de vidro foram vendidos não apenas na Bélgica e no Luxemburgo, mas também na Alemanha, na Holanda, na Grã -Bretanha e na França. Não mais em novembro, a Coca – Cola recordou 28 milhões de garrafas na Áustria.

Quem afetou a ação?

A revista se aplica a produtos fabricados na fábrica da Coca -Cola, no gene, de 23 de novembro a 3 de dezembro de 2024, com códigos de produção de 328 GE em 338 GE. Essas bebidas foram distribuídas na Bélgica, Luxemburgo, Holanda, bem como em quantidades limitadas na Alemanha, França e Grã -Bretanha. Recomenda -se que os consumidores não usem esses produtos e os devolvam às lojas para receber compensação, informe o apnews.com

Por sua vez, os representantes da Coca – Cola disseram que a maioria dos produtos afetados já foi retirada da venda e que a empresa continua a cooperar com as autoridades competentes para garantir a segurança do consumidor. Na Alemanha, a Coca – Cola Europacific Partners enfatizou que nenhum dos produtos retirados foi vendido no mercado alemão; Todos os produtos da Bélgica foram destinados exclusivamente para exportação, explica Welt.De.

Este caso sublinha a importância do controle rigoroso da qualidade e segurança dos produtos alimentícios, bem como a necessidade de informar os consumidores em tempo hábil sobre os possíveis riscos de saúde.

