Alguns dias antes das eleições federais na Alemanha, uma imagem alarmante aparece no horizonte político, como evidenciado pelas últimas pesquisas realizadas pelo Instituto YouGov. Os resultados da pesquisa, nos quais 2.131 dos 2.430 eleitores de 18 participaram, indicam mudanças significativas nas preferências do eleitorado, diferindo claramente das tendências das semanas anteriores.

A unidade tradicional de CDS / CSS, que recentemente contou com apoio sustentável, está em uma situação difícil. De acordo com a pesquisa, sua nota diminuiu em 2 pontos percentuais e agora é de 27% – o indicador mais baixo desde agosto de 2023. Ao mesmo tempo, o lote esquerdo demonstra um crescimento notável, vencendo 9% dos votos, isso corresponde a um aumento de 3 pontos. De acordo com especialistas cujos comentários são publicados em publicações como Der Spiegel e Faz, essas mudanças indicam profundas mudanças sócio-políticas na sociedade.

Distribuição de votos entre outras forças políticas

A alternativa para a Alemanha (AFD) perdeu 1 ponto percentual e sua nota está agora em 20%.

O Partido Social Democrata da Alemanha (SDPG), pelo contrário, subiu 1 ponto e atingiu 17%.

“Green” mantém regularmente seu apoio em 12%.

A Sarah Vagenknecht Alliance (BSW) continua prestes a ir ao Parlamento, com 5%.

O SVDP não pôde superar uma marca crítica, restante 4%.

Também é importante levar em consideração que os dados publicados não refletem a possível influência de debates televisionados em 16 de fevereiro de 2025, nos quais os candidatos aos chanceleres – Friedrich Mertz (HDS), Robert Havek (verde), olaf Sholts ( Sdpg) e Alisa Vaidel (AFD). Conforme indicado no relatório do YouGov, após esses discursos públicos, o humor dos eleitores pode mudar consideravelmente.

Ser ou não ser?

Assim, os dados mais recentes da pesquisa desenham uma imagem em que as partes clássicas perdem sua estabilidade. No entanto, os especialistas lembram que as pesquisas eleitorais estão sujeitas a incerteza significativa: elas apenas refletem uma seção da opinião pública por um momento específico. A dinâmica política continua a mudar, e eventos importantes, incluindo debates e as últimas campanhas, podem afetar a distribuição final das forças. É por isso que as próximas eleições permanecem no centro de muita atenção aos políticos e analistas e à mídia.

