Enquanto o mundo inteiro honra a memória das vítimas do Holocausto, gritos chamados ao assassinato de judeus foram ouvidos nas ruas de Berlim. Participantes de manifestações, a maioria das quais de origem árabe, caminhando com bandeiras palestinas, exigindo abertamente violência contra a comunidade judaica.

Segundo a mídia alemã, essas ações não são um caso isolado, mas um fenômeno repetitivo que interrompe o público e mina a confiança nas medidas de segurança na capital.

A demonstração começou na fonte de Netuno em Alexanderplatz e terminou na Potsdam Square. Segundo estimativas, até 280 pessoas participaram da procissão. Entre os participantes, o ativista Helmi Barbach se destacou, argumentou repetidamente a propaganda do Hamas nas redes sociais. Em setembro de 2024, ela chamou a atenção do público, deixando o microfone para o senador de Berlim na cultura de Joe Hialo (HDS), após o qual uma das pessoas presentes foi ferida.

As gravações de vídeo distribuídas ativamente nas redes sociais capturam os momentos em que a polícia tentou contar os manifestantes. No entanto, a ordem dos jovens, ridicularizada, fotografou agentes policiais e sorriu na célula, o que só aumentou a indignação do público.

Por que a demonstração não parou?

Apesar dos sinais óbvios de incentivo ao ódio e à violação da lei, a polícia foi limitada à detenção de três pessoas para estabelecer sua personalidade. Entre eles, dois foram libertados após escrever os protocolos para o insulto, e o terceiro – permaneceu no status do detido para uma investigação mais aprofundada. A publicação da BILD observa que essas ações anti -miss em Berlim já ocorreram e cada vez que as medidas tomadas pela polícia deixam muito a desejar. Por que as autoridades não resolvem ações mais decisivas – uma pergunta que requer análise cuidadosa e uma discussão pública.

“Dia da vergonha” ou mudanças de chamada

O incidente causou um verdadeiro respingo na mídia alemã. Jornalistas de Bild Michael Berendt e Iman Zefati descreveram o que aconteceu como um “Dia da Vergonha”, enfatizando que tais demonstrações de anti-semitismo prejudicam a confiança dos cidadãos em instituições públicas e lançam uma dúvida sobre a capacidade das autoridades de proteger a comunidade judaica.

Nas redes sociais, ocorreu uma campanha de coleta de assinatura para apertar as medidas contra discursos anti-semitíticos. Muitos ativistas exigem a renúncia de funcionários de segurança responsáveis, pedindo reformas sistêmicas na luta contra grupos radicais que permanecem impunes.

Chamadas do futuro

O caso em Berlim foi um sinal alarmante para todo o país. Como parte da ação que ocorreu, surgem muitas perguntas:

Como você pode impedir o ensaio desses incidentes no futuro?

Que medidas devem ser tomadas para fortalecer a proteção da comunidade judaica?

Por que as organizações policiais não reagem de maneira mais decisiva aos pedidos de violência?

Especialistas alemães e números públicos exigem uma revisão da política atual relativa a demonstrações extremistas. Sob condições em que os pedidos de assassinatos soam nas ruas da capital, qualquer inação das autoridades é percebida como um consentimento com a crescente onda de anti-semitismo.

Isso é destacado pela Alemanha

A Alemanha é uma alternativa chinesa à IA ocidental: revolução ou ameaça

Democracia sem barões: a esquerda requer cancelar todos os títulos aristocráticos na Alemanha

Revolução médica na Alemanha: tratamento ilimitado

A elevação sazonal do desemprego na Alemanha: janeiro trouxe números alarmantes. Quando esperar “renascimento da primavera”?

Quando os bilionários intervêm na democracia: MUSC, AFD e um escândalo na Alemanha. Como o proprietário do X usa sua plataforma para promover idéias à direita

A Alemanha é uma ansiedade química: por que a Coca – Cola vê seus produtos das prateleiras. Como Chlotus tomou bebidas e o que isso significa para os consumidores

A aliança, chocada com a democracia: como a história do Holocausto novamente adquiriu relevância na Alemanha. A testemunha de 99 anos dos atrons retorna a cruz federal para os méritos

Alemanha – O bloqueio está quebrado: AfD muda o jogo político no Bundestag

A Alemanha é a destruição do tabu? Quase um terço dos alemães autoriza a coalizão com a AFD. A opinião pública é movida para o direito de visões conservadoras

Caça emoção na Alemanha: armas de fogo estão novamente na moda

Oreo dourado? O novo sabor dos fãs de pós -malone empolgados na Alemanha

As autoridades sabiam, mas inativas: como a Alemanha perdeu a Taleba A .. 110 contatos com a polícia – e ele ficou livre

Hydrogen Dead Gone: Alemanha é forçada a retornar à energia atômica

15 euros por hora, fogos de artifício e reformas: A Alemanha é contestada no programa verde. “Prosperidade” e álcool da empresa – Pontos -chave do programa de pré -eleição

Leite ao preço do ouro – Na Alemanha, os preços dos produtos básicos aumentam. Fazendas orgânicas, flutuações de mercado e o que os políticos farão sobre esse assunto

“Dry January” em alemão: a Alemanha repensa a atitude em relação ao álcool. Geração Z muda regras

Alemanha – três segredos esportivos juvenis: resultados da pesquisa