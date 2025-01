Exatamente seis semanas antes das eleições na Alemanha, a dinâmica de popularidade da Alternativa para a Alemanha (AfD) tornou-se o centro da atenção pública. Segundo um inquérito realizado pelo Instituto INSA para o jornal BILD, a avaliação do partido não para de aumentar e já ultrapassa os 22%. Há apenas quatro semanas era de 19,5% e há uma semana era de 21,5%.

Klaus-Peter Schöppner, diretor-gerente do instituto de pesquisa de opinião pública Mentefactum, explicou ao BILD as principais razões do sucesso da Alternativa para a Alemanha. Ele acredita que os cidadãos alemães sentem a ausência de mudanças sérias e estão cansados ​​da tática de “continuar o caminho antigo” (“Sie kennen mich” de Angela Merkel).

Se a CDU não conseguir alcançar mudanças reais na política económica, no mercado de trabalho e na migração, a AfD permanecerá forte. As pessoas claramente querem outro vetor de desenvolvimento, enfatiza Scheppner.

Salienta ainda que é pouco provável que a Alternativa consiga ultrapassar a CDU, uma vez que a maioria dos partidos ainda não considera formar uma coligação com ela. Os eleitores compreendem isto e estão muito cépticos quanto às possibilidades realistas da AfD de formar ou participar no poder.

Por que outras partes estão perdendo pontos?

Segundo alguns observadores, a opinião pública centra-se frequentemente no bloco tradicional CDU/CSU, enquanto o SPD e os Verdes tentam manter as suas posições num contexto económico difícil. O jornal Die Welt, citando especialistas, destaca um aumento do sentimento de protesto, especialmente nos estados do leste, onde a AfD já se sente confiante nas eleições regionais.

Ao mesmo tempo, a esquerda, em declínio, experimenta agora um ligeiro ressurgimento, oferecendo uma visão mais crítica da política social e das questões de justiça. O SPD e os Verdes, perdendo fracções de um por cento, são forçados a reconsiderar a sua campanha eleitoral.

Fator de fadiga e falta de perspectivas de coalizão

Os sociólogos observam uma crescente crise de confiança nos partidos tradicionais, que se intensificou ao longo dos anos da carreira política estável mas monótona de Angela Merkel. Neste contexto, a AfD posiciona-se como um partido da mudança, propondo soluções alternativas nas áreas da migração e da economia, o que desperta o interesse de uma parte significativa dos eleitores.

No entanto, a recusa fundamental de outros partidos em formar uma coligação com a AfD reduz significativamente as suas hipóteses de exercer uma influência política real. Para os eleitores que querem ver resultados concretos, esse isolamento torna o apoio ao partido menos atraente.

Klaus-Peter Schöppner salienta: as pessoas anseiam por mudanças, mas ao mesmo tempo acreditam que as chances da Alternativa participar no governo são mínimas. Esta contradição explica porque o apoio ao partido está a aumentar constantemente, mas continua a ser insuficiente para ultrapassar a CDU e assumir uma posição de liderança na cena política.

Equilíbrio de poder durante as eleições

A comunidade de especialistas recorda que o chamado “cordon humaine” ainda está em vigor no sistema político alemão, o que limita significativamente a capacidade da AfD de participar plenamente na coligação.

Desempenho atual do partido nas pesquisas:

A AfD está a crescer e aproxima-se dos 22-23%.

A CDU/CSU continua na liderança com 31%, continuando assim a ser a força política mais estável.

A esquerda está gradualmente recuperando o terreno perdido.

O SPD e os Verdes estão a perder uma pequena parte do eleitorado (cerca de meio por cento cada), forçando-os a ajustar as suas mensagens eleitorais.

Os especialistas sublinham que o resultado das eleições dependerá em grande parte das ações da CDU/CSU e de outros grandes partidos nas restantes semanas. Se as forças dominantes não conseguirem demonstrar de forma convincente a sua vontade de levar a cabo verdadeiras reformas económicas e sociais, a AfD tem todas as hipóteses de fortalecer a sua posição entre os eleitores em protesto.

Assim, as próximas semanas poderão ser decisivas na definição do panorama político do próximo ciclo eleitoral.

