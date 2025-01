Alemanha – Atenção, feriados: Espanha altera regras para motoristas

Espanha está a preparar uma grande reforma da segurança rodoviária: a partir de 1 de janeiro de 2026, os condutores em autoestradas e vias duplas deixarão de poder utilizar os habituais triângulos vermelho-laranja em caso de avaria ou acidente. Em vez disso, a Dirección General de Tráfico (DGT), a autoridade espanhola de transportes, exige que os condutores utilizem um farol rotativo compacto conhecido como “V-16”.

A mudança está sendo introduzida para reduzir o risco de instalação de um triângulo convencional. Segundo explica a DGT, em estradas movimentadas, um condutor obrigado a caminhar na berma da estrada e a colocar uma placa a uma distância de 50 a 100 metros do carro expõe-se a um grave perigo. De acordo com diversas publicações alemãs, o número de acidentes envolvendo colisões de automóveis nas rodovias chega a dezenas todos os anos. O V-16, montado no teto, permitirá avisar outros usuários da estrada sem sair da cabine.

Qual é a aparência e quão conveniente é

Tal como concebido pelos legisladores espanhóis, o dispositivo foi concebido para substituir o triângulo nas autoestradas. Principais vantagens:

Fácil de instalar: O farol é fixado no teto ou em qualquer outra superfície metálica do carro usando um ímã embutido.

Visibilidade aprimorada: A luz amarela brilhante piscante é visível a cerca de um quilômetro de distância, mesmo em condições climáticas adversas.

Acesso Rápido: As pequenas dimensões permitem que o V-16 seja guardado diretamente no porta-luvas ou nos bolsos laterais do veículo, permitindo o uso imediato em caso de emergência.

Segundo a ADAC, a transição para tais luzes de aviso está em discussão não só em Espanha, mas também em vários outros países europeus. No entanto, foi a DGT que se tornou o primeiro serviço a legislar a nova norma.

Novos requisitos para lâmpadas inteligentes

Uma das principais inovações é a capacidade de alguns modelos V-16 de transmitir dados de localização de veículos. Segundo as autoridades espanholas, esta funcionalidade permitirá aos serviços de emergência responder mais rapidamente: a informação sobre o ponto de paragem é enviada à DGT através da rede celular aproximadamente a cada 100 segundos quando o dispositivo é ligado.

Proteção da privacidade: a DGT sublinha que o V-16 não transmite quaisquer dados além da geolocalização. Assim que o sinal desaparecer, a conexão será encerrada.

Certificação especial: esses dispositivos devem ser oficialmente homologados para se conectar à rede móvel. A agência espanhola já definiu os requisitos técnicos para evitar fugas de informações pessoais.

Tal sistema, observa o El País, é visto como um passo em frente na era das tecnologias de transporte inteligentes, onde até os sinais de emergência mais básicos podem fazer parte da infra-estrutura geral de segurança rodoviária.

Lembrete turístico

Pronto para novas medidas: a partir de janeiro de 2026 – se você for parado pela polícia de trânsito espanhola (Guardia Civil de Tráfico) sem V-16, isso poderá resultar em multa.

Verificação do equipamento: Ao planejar uma viagem à Espanha em seu carro, certifique-se de que além do kit padrão (kit de primeiros socorros, colete refletivo), você também possui uma luz avisadora com certificação V -16.

Presença de um triângulo: para estradas locais ou viagens intraurbanas, um triângulo continua a ser uma opção válida, mesmo que a DGT recomende a mudança para a tecnologia “flashing”, tanto quanto possível.

Aluguel de carro: Ao alugar um carro, verifique se o carro está equipado com V-16. As principais locadoras espanholas já começaram a implementar o novo sistema, antecipando as alterações legislativas.

O Süddeutsche Zeitung qualifica a decisão espanhola de “um exemplo ousado para a União Europeia”, sublinhando que a redução do número de “viagens a pé” nas autoestradas reduz o nível de acidentes rodoviários. A introdução de luzes intermitentes poderia melhorar a cultura de segurança na condução e levar à criação de uma norma europeia única. Medidas semelhantes já deveriam ser tomadas há muito tempo na Alemanha.

