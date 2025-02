As eleições federais ainda não ocorreram, mas em um toque político, eles já discutem as próximas negociações da coalizão. Se você acredita nas previsões, o CDU / CSS mantém claramente a liderança, mas eles sempre devem formar uma coalizão. As informações foram divulgadas dos círculos do partido que Frederick Mertz e seus associados estão preparando uma “reorganização de grandes escalas dos ministérios”. Isso é relatado por várias mídias, incluindo t – online.

Se o sindicato concordar com um ou mais partidos de cooperação, a arquitetura do governo poderá mudar consideravelmente na Alemanha. Estamos falando da fusão de vários ministérios de superinitância. Por exemplo, está planejado para formar o Ministério da Infraestrutura, que absorve as funções de construção, transporte e previamente disperso em vários departamentos de redes de energia. O ministério “verde” da economia (agora controlado por Robert Hatek) deseja concluir a política no mercado de trabalho, que agora pertence ao campo do trabalho e questões sociais. A proteção climática visa se retirar do atual Ministério da Economia e transferir para o Ministério Atualizado do Meio Ambiente.

Já havia uma experiência semelhante na história do país: sob Gerhard Schroedere, havia uma “surrenidade” da economia e trabalho sob a direção de Wolfgang Clement.

Outro grande departamento

De acordo com a idéia, o Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais pode perder parte das funções relacionadas ao mercado de trabalho, mas questões de fornecimento de pensões, políticas familiares e cuidados de saúde podem ir para lá, formando assim um novo ministério social mais poderoso.

Supera as negociações

Os tremores também indicam que, durante a negociação da coalizão, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Desenvolvimento podem se tornar uma “peça de negociação”, que o sindicato está pronto para oferecer parceiros em potencial.

Paralelamente, a possibilidade de criar o Departamento de Tecnologias Digitais é discutida para concentrar o trabalho do estado em digitalização em um só lugar.

Personalidades internas

Na União, os números já são iminentes, que são lidos no futuro governo. Entre outras coisas, eles mencionam:

Karsten Lynnemann, secretário geral atual dos CDs

Jens Span, que anteriormente liderou o Ministério da Saúde

Torsten Fry, mantendo o cargo de secretário parlamentar

Nas fileiras do CSS, entre os possíveis candidatos, Alexander Dobrindt é chamado, que já dirigiu o Ministério dos Transportes sob Angel Merkel (2013-2017). Agora, seu nome de família aparece no contexto de compromissos em potencial no Ministério da Economia, no Ministério das Finanças ou no Ministério das Assuntos Internos.

No outono passado, Marcus Zeuder, chefe do CSS, anunciou o desejo de levar o Ministério da Agricultura ao escritório se o bloco HDS / CSS estiver no governo. Segundo o político, Gunter Felsner pode se tornar o líder ideal deste departamento.

“Até agora, esses são apenas sonhos”

Apesar dos planos de alto perfil, tudo será baseado em como os CDU / XSS poderão concordar com os potenciais aliados. Talvez o sindicato deva ceder a parte dos postos ou modificar os planos de reorganização dos ministérios para estabelecer uma maioria viável no Bundestag.

Em qualquer situação, o CDU / CSS não terá liberdade de ação absoluta: nas negociações da coalizão, você precisará procurar compromissos, compartilhar portfólios e convencer os parceiros da relevância de uma nova estrutura. Em relação a esses “chatos” farão parte da vida real, apenas o tempo e os resultados dos próximos leilões da coalizão serão exibidos.

