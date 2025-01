Enquanto alguns associam Chemnitz exclusivamente aos “panelkas”, às procissões nazis e ao busto gigante de Karl Marx, a capital europeia da cultura prepara um verdadeiro reinício em 2025 sob o lema “C – O Invisível” – “Tornar o invisível visível.” Muitos moradores da antiga RDA ainda se lembram do antigo nome da cidade, Karl-Marx-Stadt, mas Chemnitz hoje se esforça para mostrar que por trás dos clichês desatualizados se esconde algo muito maior. Uma cidade com uma história complexa e uma imagem difícil tenta encontrar um novo rosto.

Existem muitos mitos e estereótipos sobre Chemnitz: por exemplo, Karl Marx, cujo rosto está imortalizado numa escultura de bronze de 40 toneladas, esteve aqui pessoalmente. Na verdade, ele nunca pisou o solo desta cidade saxônica. Mas “Nischel” (como os locais chamam o busto de Marx) fica em frente ao prédio da administração financeira e há muito se tornou um dos principais símbolos da cidade. Por trás da enorme cabeça de bronze encontra-se uma rica história que mergulha profundamente no passado.

No hall do centro cultural “DasTietz” você pode ver a chamada floresta petrificada – era aproximadamente assim que Chemnitz era há 291 milhões de anos. É um fenômeno natural resultante de uma erupção vulcânica que enterrou árvores tropicais, bem como antigas centopéias, escorpiões e lagartos sob uma espessa camada de cinzas. Foi aqui, no século XVI, que Georgius Agricola cunhou o termo “fóssil” e lançou as bases da geologia moderna. Para muitos visitantes da cidade, esta é uma maravilhosa oportunidade de descobrir o mundo pré-histórico, confirmando assim o lema “C – o Invisível”: revelar os segredos invisíveis da terra em que caminhamos.

“Saxon Manchester” e rica herança industrial

Chemnitz leva o nome do rio que deu à cidade a energia necessária para o seu avanço industrial no século XIX. É conhecida como “Manchester Saxônica” porque naquela época milhares de motores a vapor e máquinas têxteis eram ali produzidos e distribuídos ao redor do mundo. O barulho das fábricas, o fumo das chaminés e as difíceis condições de trabalho acompanharam um crescimento económico fenomenal: no início do século XX, Chemnitz tornou-se uma das cidades mais ricas da Alemanha. Foi em Chemnitz que Parsifal (1914) de Wagner foi apresentado pela primeira vez na Saxónia, o que lhe valeu a brilhante reputação de “Saxon Bayreuth”.

O poder industrial, a prosperidade e o fervor criativo estão intrinsecamente ligados, dando origem a uma onda de iniciativas culturais. Ao mesmo tempo, este esplendor contrastava com a pobreza dos bairros operários. O conflito social, a migração em busca de uma vida melhor e a inovação progressiva caminharam de mãos dadas, deixando à cidade um legado complexo.

Carlos–Marx–Cidade e as “implicações atômicas” da era soviética

Após a Segunda Guerra Mundial, Chemnitz tornou-se um dos pontos-chave da Guerra Fria. Em 1953 a cidade foi renomeada como Karl-Marx-Stadt e em 1971 este mesmo busto gigante de Marx foi solenemente instalado. Mais de 250 mil pessoas compareceram à cerimônia; O secretário-geral do Comité Central do SED, Erich Honecker, recordou em particular o seguinte: “Marx esteve e continua entre nós. E podemos olhá-Lo nos olhos com ousadia, ao dar vida a Seus convênios por meio de nossas ações. (Material do DDR-Staatsführung, 1971).

A empresa Wismut AG, que extraiu urânio na região das Montanhas Ore durante 40 anos, desempenhou um papel especial na geopolítica da RDA e da URSS. Segundo Freie Presse, foi esse recurso que ajudou o programa nuclear soviético a criar armas atômicas. A cidade, rebatizada de Karl-Marx-Stadt, tornou-se uma espécie de “estado dentro do estado” fechado, onde o sigilo era primordial e muitos funcionários não oficiais (“IM” – Inoffizielle Mitarbeiter) mantinham um sistema de controle rigoroso.

Voltar Chemnitz e novos desafios

A reunificação alemã em 1990 marcou um ponto de viragem para Karl-Marx-Stadt. De acordo com os resultados de um referendo local, 76% foram a favor da devolução do nome histórico de Chemnitz. No entanto, a euforia da mudança rapidamente colidiu com a dura realidade. A cidade foi notícia em todo o mundo devido às marchas neonazistas de 2018. Ainda antes, membros do grupo terrorista neonazista NSU estavam escondidos aqui. Além disso, no âmbito da Capital Europeia da Cultura, pretendem abrir na cidade um centro de documentação dedicado ao tema do extremismo de direita e aos crimes da NSU, a fim de compreender as páginas negras da história recente.

Título recebido

…Capital Europeia da Cultura 2025 dá a Chemnitz a oportunidade de emergir das sombras do passado e virar uma nova página. Mais de 90 milhões de euros serão investidos na própria cidade e nos 38 municípios vizinhos da região de Erzgebirge para cerca de 150 projetos e 1.000 eventos culturais. É dada especial ênfase às iniciativas da sociedade civil e à repensação do património industrial. Os organizadores pretendem unir o artesanato tradicional e o antigo poder industrial a tecnologias inovadoras, indústrias criativas e um diálogo sobre a identidade da Alemanha Oriental.

Além disso, as autoridades locais esperam que cerca de 1,5 milhões de turistas visitem Chemnitz em 2025. Novos espaços criativos, exposições interactivas e o formato de intercâmbio Makers United visam “revelar o invisível” e mostrar que Chemnitz não é apenas uma relíquia industrial empoeirada, mas também uma cidade cosmopolita e dinâmica com uma tradição cultural única.

Principais esperanças e perspectivas

A reputação é difícil de mudar instantaneamente. No entanto, cada nova exposição, performance ou iniciativa de investigação realizada no âmbito do ambicioso programa para 2025 visa mostrar que os erros do passado não apagam a rica paleta cultural da cidade. Ao mesmo tempo, o sucesso deste projeto depende em grande parte da participação real dos próprios habitantes, da sua vontade de se abrirem ao mundo e de repensarem a sua própria identidade.

Hoje, Chemnitz encontra-se mais uma vez numa encruzilhada: entre o legado de um colosso industrial e as perspectivas de um futuro digital, entre a sombra dos protestos de extrema direita e uma nova onda de experimentação cultural. Quem sabe, talvez seja esta combinação de contrastes que permitirá à cidade provar ao mundo inteiro: a “Manchester Saxónica” está mais uma vez pronta para um avanço. E não apenas na economia, mas também na capacidade de inspirar novas gerações de investigadores e criadores.

