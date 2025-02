Manter o açúcar no sangue estável é um objetivo importante para uma boa saúde. Isso se aplica não apenas àqueles que sofrem de diabetes: um aumento no açúcar pode causar fadiga rápida, uma degradação da resistência e uma baixa concentração. Felizmente, existem produtos na dieta que podem ajudar a controlar o nível de glicose e impedir as consequências negativas de seus “saltos”.

Várias mídias alemãs foram publicadas recentemente por pesquisas confirmando as vantagens dos assistentes naturais, e escolhemos seis favoritos que são fáceis de encontrar em quase todas as lojas.

Alho: regulador natural e defensor

O alho não apenas traz pratos com um aroma brilhante, mas também ajuda a reduzir o açúcar no sangue. Minimiza o volume de glicose que entra em reservas de gordura e, ao mesmo tempo, melhora o “perfil de colesterol”, reduzindo a parte do LDL “ruim”. Além disso, o alho é famoso por suas propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, o que afeta positivamente a condição geral do corpo.

Segundo nutricionistas alemães, a inclusão de alho no menu diário pode reduzir consideravelmente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. A propósito, um dos estudos publicado na revista médica alemã ärzteblatt indica que o uso regular de alho não apenas melhora os indicadores de açúcar, mas também a condição geral dos vasos sanguíneos.

Lentilhas: liberação lenta de energia

As lentes (com ervilhas e feijões) são distinguidas pela digestão lenta, o que impede saltos repentinos da insulina. De acordo com os resultados de um certo número de experiências, a substituição de meia porção de arroz ou batata por lentes ajuda a reduzir o açúcar no sangue em 20 a 35%. Além disso, as leguminosas são ricas em proteínas vegetais e estimulam a formação de ácidos graxos de difusão curta que ajudam a controlar o nível de glicose já aumentado.

Os nutricionistas da Universidade Heidelberg observam que as lentes estão indo bem com vários vegetais e especiarias e, portanto, são facilmente introduzidos em uma dieta diária. Argumenta -se que o uso regular de lentes estabiliza efetivamente a glicose, mas também a pressão arterial.

Capa: Sunshine Defender

A canela ganhou a glória devido ao seu efeito de jogo de açúcar. Esse tempero ajuda as células a absorver o açúcar mais rápido e, portanto, reduzir seu nível no sangue. Além disso, a canela é universal: pode ser adicionada não apenas a sobremesas e doces, mas também a pratos salgados – por exemplo, em ensopados ou molhos de carne. Na culinária indiana, a canela é usada em todos os lugares e muitos blogs culinários alemães recomendam esta “exportação asiática” para criar um buquê de sabor incomum.

A publicação alemã Focus fornece dados de que o consumo de canela em quantidades razoáveis ​​(aproximadamente 1-2 gramas por dia) pode manter o equilíbrio ideal de glicose em pessoas com anti-pelobet. No entanto, os médicos alertam: você não deve superexpressar a canela, especialmente devido ao conteúdo da kumarina em algumas de suas variedades.

Azeite de classe adicional: armadura mediterrânea

Uma parte integrante da dieta mediterrânea é o azeite do primeiro giro frio, que é frequentemente chamado de “ouro líquido”. Cerca de 70% de sua composição é ocupada por ácidos graxos insaturados úteis, além de uma quantidade impressionante de antioxidantes que afetam favoravelmente o sistema cardiovascular. Estudos indicam uma diminuição do açúcar no sangue naqueles que adicionam regularmente o azeite à sua dieta, além de reduzir o nível de colesterol “ruim”.

De acordo com várias mídias alemãs, nos últimos anos, o azeite se tornou particularmente popular entre as pessoas que procuram um estilo de vida mais saudável. Os nutricionistas alemães aconselham o uso de óleo de classe adicional na preparação de saladas, sopas e até massas para preservar o máximo de substâncias preciosas e impedir o superaquecimento do óleo.

Vegetais verdes: vitaminas e minerais em sua forma pura

Vegetais de folhas verdes (espinafre, repolho, salada – iluminação etc.) são a escolha perfeita para quem se importa com o açúcar no sangue. Devido ao baixo teor de carboidratos e calorias, eles não causam glicose. Mas eles são ricos em vitamina C, cálcio, magnésio e fibra, o que ajuda a sentir saciedade por mais tempo e a evitar lanches “perigosos”.

Um dos estudos realizados pelo Instituto Alemão de Nutrição Potsdam mostrou que um aumento na participação de vegetais verdes nos alimentos pode reduzir a probabilidade de diabetes do 2º tipo. Segundo especialistas, basta introduzir várias partes de espinafre ou brócolis por semana para melhorar consideravelmente seus indicadores metabólicos.

Amer Melon: glicose vencedora exótica

Um melão amargo (também conhecido como pepino amargo) é amplamente utilizado na prevenção e tratamento do diabetes. As revistas médicas publicam os resultados da pesquisa segundo os quais o Extrato desta planta reduz consideravelmente o açúcar no sangue, especialmente se a refeição for adiada por um longo tempo. Esse efeito é obtido devido ao alto teor de fitoesteróis, substâncias únicas que apóiam o equilíbrio de glicose e colesterol.

Nas farmácias alemãs, aditivos e extratos de alimentos baseados em bitters melões aparecem periodicamente, embora muitos amantes da culinária recomendem um vegetal fresco, se puder ser encontrado em lojas especializadas ou em mercados asiáticos.

Harmonia da saúde em cada refeição

A inclusão desses seis produtos no menu diário ajuda a estabilizar os níveis de açúcar e, ao mesmo tempo, enriquece a dieta com vitaminas, minerais e outras substâncias benéficas. Alho, lentes, canela, azeite, vegetais verdes e melão amargo não são apenas uma variedade de gostos, mas também uma contribuição real para a prevenção do diabetes e o fortalecimento da saúde geral.

Como os especialistas indicam: “A nutrição equilibrada é a base do bem-estar e da estabilidade metabólica é a chave para a longevidade”. Se você se esforçar para se proteger de saltos inesperados em glicose, faça seu menu rico e rico, observe os produtos naturais indicados – eles podem se tornar aliados confiáveis ​​no caminho da harmonia do corpo.

