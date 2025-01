As bebidas açucaradas são a causa de mais de um milhão de doenças cardiovasculares e de centenas de milhares de mortes todos os anos. Um estudo internacional realizado por cientistas da Universidade Tufts (Estados Unidos) aponta as consequências desastrosas das escolhas diárias em favor de limonadas açucaradas, energéticos e sucos de frutas.

Todos os anos, mais de 300.000 pessoas morrem por consumir essas bebidas. Destes, cerca de 80 mil morrem de diabetes tipo 2 e 258 mil de doenças cardiovasculares. O estudo, publicado pela FAZ, abrange dados de 2,9 milhões de pessoas em 118 países. O consumo dessas bebidas aumenta os níveis de açúcar no sangue, causa resistência à insulina, leva ao ganho de peso e aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas.

O problema é particularmente grave nos países de baixo e médio rendimento. Por exemplo, na Colômbia, até 50% dos novos casos de diabetes estão associados a bebidas açucaradas, no México – até um terço de todos os casos, na África do Sul, 28% dos novos casos de diabetes e 15% dos casos de doenças cardiovasculares . As doenças também estão diretamente ligadas ao consumo excessivo desses produtos.

Falta de consciência

Os autores do estudo salientam que a consciencialização sobre os perigos das bebidas açucaradas está a aumentar, mas a um ritmo insuficiente. Para conter a epidemia crescente, devem ser introduzidas medidas mais rigorosas: limitar a publicidade, tornar as bebidas menos acessíveis e reforçar os programas educativos, especialmente nos países em desenvolvimento com sistemas de saúde deficientes.

Na Alemanha, o Instituto Robert Koch (RKI) chamou repetidamente a atenção para os perigos do açúcar. Os relatórios e estudos do RKI enfatizam que as bebidas açucaradas não são apenas uma delícia, mas um poderoso fator de risco. Apesar da relativa conscientização da população, o nível de consumo desses produtos no país continua elevado, principalmente entre crianças e adolescentes. Isto leva a consequências graves: aumento da incidência de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.

Para combater esta ameaça, o RKI propõe reforçar as iniciativas educativas, melhorar a rotulagem dos produtos e introduzir restrições à publicidade, especialmente dirigida aos jovens. Uma medida possível seria um imposto sobre o açúcar, que ajudaria a reduzir o consumo de bebidas açucaradas. Como salienta o instituto, sem tais medidas, os custos económicos e sociais do tratamento e prevenção destas doenças só aumentarão.

