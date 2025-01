A tragédia ocorrida em plena luz do dia na cidade bávara de Aschaffenburg chocou todo o país. Um homem armado com uma faca de cozinha, segundo testemunhas oculares, atacou um grupo de crianças de um jardim de infância e adultos que tentavam protegê-los em um parque da cidade. Duas pessoas morreram: um menino de dois anos de origem marroquina e um alemão de 41 anos, que teria corrido para ajudar as crianças. Três vítimas foram levadas às pressas para o hospital: uma menina síria de dois anos e um homem de 72 anos ficaram feridos, e uma professora de 59 anos quebrou o braço enquanto fugia do agressor.

A polícia isolou rapidamente o parque e prendeu o suspeito, um cidadão afegão de 28 anos que, segundo informações oficiais, já tinha sido condenado três vezes por atos violentos. Os investigadores tentam agora estabelecer o que poderia ter provocado um crime tão brutal e se o homem estava são no momento do ataque.

O que eles procuravam e que evidências encontraram?

Na noite do dia do incidente, a polícia e o Ministério Público realizaram uma série de buscas na casa do suspeito e nas imediações. As autoridades confirmaram à DPA que conseguiram recolher provas que poderiam esclarecer o estado de saúde mental e as possíveis motivações do jovem de 28 anos. Não está claro se o próprio detido está pronto para cooperar com a investigação e testemunhar.

Segundo a mídia alemã, o homem estava recebendo tratamento psiquiátrico, mas os detalhes permanecem confidenciais no interesse da investigação. Representantes do Ministério Público sublinham que ainda não foram encontrados sinais de ideologia radical no suspeito.

Perguntas abertas às autoridades

A principal ressonância na sociedade foi causada pela informação de que um afegão de 28 anos, que chegou à Alemanha em novembro de 2022 com pedido de asilo, teve de deixar o país. Segundo o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann (CSU), o seu caso enquadra-se no “procedimento de Dublin”, segundo o qual o pedido de asilo deve, em certos casos, ser examinado pelo país da UE onde o requerente é introduzido pela primeira vez.

No entanto, segundo dados oficiais, depois de o homem ter anunciado a sua intenção de deixar a Alemanha em dezembro de 2024 e obtido os documentos necessários no Consulado Geral do Afeganistão, o seu procedimento de asilo foi encerrado (Bamf). Apesar disso, ele não saiu do país e continuou em busca de ajuda psiquiátrica, o que Herrmann também mencionou.

Muitos políticos questionam-se por que é que um homem que repetidamente demonstrou agressividade e perdeu o seu direito de permanecer não foi deportado. Aliás, o cidadão afegão já havia sido internado três vezes em instituições psiquiátricas, mas depois foi liberado em todas as vezes.

Convocação urgente das forças de segurança

Na mesma noite após a tragédia, o Chanceler Federal Olaf Scholz realizou uma reunião de emergência com os chefes da Secretaria Federal de Proteção à Constituição, da Polícia Criminal Federal e da Polícia Federal. Com base em seus resultados, ele prometeu entender rapidamente o que aconteceu e tirar imediatamente as conclusões necessárias. As publicações alemãs observam que uma reacção tão dura se deve em grande parte à forte pressão pública.

Condições necessárias para ação imediata

Friedrich Merz, líder da CDU, disse em entrevista à Redaktionsnetzwerk Deutschland que são necessárias “respostas políticas claras”, observando que o Estado não pode ficar de lado quando se trata de segurança dos cidadãos. Apelou a uma investigação aprofundada de todas as circunstâncias da tragédia, bem como a uma avaliação das ações dos departamentos responsáveis.

O chefe do grupo parlamentar do FDP, Christian Duerr, exigiu uma reunião urgente dos ministros do Interior da Confederação e dos Länder para desenvolver medidas conjuntas para prevenir tais casos. Num comentário à RND, Duerr sublinhou que os responsáveis ​​​​deveriam “reunir-se o mais rapidamente possível numa conferência especial” e descobrir o que exatamente correu mal desta vez.

Paralelos perturbadores

Os acontecimentos chocantes em Aschaffenburg lembram o ataque de 25 de junho de 2021 em Würzburg. Depois, segundo a DPA, um doente mental, também armado com uma faca, atacou transeuntes no centro da cidade, matando três mulheres e ferindo outras nove pessoas. Este caso ainda é considerado um dos exemplos mais trágicos de violência gratuita nas ruas da Baviera.

Se as analogias se revelarem justificadas, a investigação desta vez terá de responder a questões urgentes sobre a eficácia das medidas destinadas a prevenir tais crimes e a prestação atempada de cuidados psiquiátricos a pessoas que representam uma ameaça para outras pessoas.

Por que o processo de despejo está atrasado?

As publicações alemãs continuam a publicar artigos e comentários de psiquiatras e juristas que duvidam da eficácia do controlo sobre pessoas já conhecidas por cometerem actos violentos. Assim, a FAZ cita a opinião de especialistas sublinhando as lacunas da legislação que não permitem a colocação atempada em estabelecimentos de internamento por um longo período de pessoas potencialmente perigosas.

Ao mesmo tempo, o recurso Spiegel.de analisa por que o processo de deportação dessas pessoas muitas vezes se arrasta por vários meses ou até anos. Segundo os especialistas, a complexa burocracia e a falta de coordenação entre os serviços federais e as autoridades locais fazem com que as pessoas que pedem para sair do país muitas vezes continuem a permanecer no seu território.

Estes sinais indicam a necessidade de uma monitorização rigorosa e da introdução de regras mais rigorosas o mais rapidamente possível para evitar que tais tragédias voltem a acontecer. No entanto, a questão de saber exactamente que medidas legislativas serão tomadas e dentro de que prazo permanece em aberto.

“Por que isso aconteceu?”

A tragédia de Aschaffenburg levanta uma questão importante: como poderia um homem com problemas óbvios de saúde mental, que já tinha sido preso várias vezes, permanecer livre e não ser deportado? A mídia, os políticos e o público alemães exigem constantemente respostas, e a investigação continua tentando identificar todas as circunstâncias que levaram a esta terrível tragédia.

