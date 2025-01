Alemanha e geração Z: O futuro preocupante do mercado de trabalho

De acordo com vários estudos, o mundo do trabalho poderia experimentar este ano uma série de mudanças radicais, que dificilmente atravessaria os membros da geração Z. Já, jovens profissionais nascidos entre 1997 e 2012 são confrontados com a incerteza profissional e um aumento da ansiedade. Segundo a Forbes, cinco tendências principais surgirão nos próximos dois anos e podem ter um grande impacto no sucesso profissional.

Conclusões semelhantes são tiradas, entre outras coisas, pelas publicações alemãs Handelsblatt e Süddeutsche Zeitung, onde especialistas falam cada vez mais sobre uma iminente “crise de emprego” para os jovens.

Cuidados de gerenciamento intermediário

Como a Forbes mostrada, as empresas estão se voltando massivamente às táticas de “debate”, simplificando a estrutura de gerenciamento e removendo estruturas intermediárias. As estatísticas publicadas pela publicação indicam que mais de um terço das demissões em 2023 diz respeito a essas posições. Muitos empregadores esperam jovens profissionais que sejam mais independentes e capazes de assumir responsabilidades. De acordo com um estudo da Forbes, 75 % dos interrogados (de 18 a 27 anos) pretendem procurar empregos estáveis, onde é improvável que esses “expurgos” de pessoal ocorram.

Estresse e ansiedade

Como muitos especialistas em saúde observam, entre os representantes da geração Z, há um aumento crescente da ansiedade. Die Zeit cita Ian Bruce, diretor -gerente da empresa de consultoria de desenvolvimento sustentável mequilíbrio, que declara: “Sem o apoio adequado às empresas, essa ansiedade pode levar a uma queda de produtividade. »Os fatores de estresse se acumulam e o medo constante de perder o emprego ou não encontrar um emprego seguro serve como um catalisador de exaustão profissional.

Tecnologia e emoções

Outra tendência dominante é a rápida integração de novas tecnologias e, em particular, a inteligência artificial. A plataforma de RH HR HRD Connect sublinha que a geração Z, embora considerada nativa da tecnologia digital, experimenta um sentimento notável de ansiedade quando se trata do risco de os empregos serem movidos por algoritmos. Ao mesmo tempo, a Handelsblatt enfatiza que as empresas alemãs investem mais ativamente em soluções de IA para aumentar sua eficiência, o que pode reduzir o número de vagas para jovens profissionais. Especialistas apontam que, em um ambiente profissional saudável, é importante combinar habilidades tecnológicas e habilidades relacionais para permanecer competitiva e evitar a exclusão digital.

Procurando estabilidade

A incerteza causada pelo rápido desenvolvimento dos mercados empurra muitos jovens a procurar um emprego com um “futuro garantido”. A Forbes observa que um grande número de candidatos a emprego da geração Z se concentra em contratos de longo prazo e benefícios sociais, preferindo um salário ainda mais modesto à estabilidade e uma escala de carreira transparente. As publicações da SZ destacam uma tendência de que muitos jovens funcionários estão prontos para aceitar estruturas mais conservadoras, a fim de ter confiança em manter seu emprego nos próximos anos.

Cinco ameaças -chave

Desenvolvimento: a redução no número de executivos intermediários leva ao aumento dos requisitos em termos de auto-organização e responsabilidade.

Pesquisa de estabilidade: aumento da orientação para emprego seguro e longo a longo prazo.

Maior ansiedade: aumento do estresse e ansiedade devido à incerteza e possível concorrência com especialistas mais experientes ou até algoritmos.

Integração tecnológica: medo de adoção em grande escala de inteligência artificial e rápida obsolescência das habilidades atuais.

Saúde Ocupacional: Uma necessidade complexa de um ambiente de trabalho preocupado para o bem-estar psicológico e o desenvolvimento de habilidades sociais e habilidades tecnológicas.

Problema de diálogo

A essas tendências, são adicionados conflitos de idade dentro de equipes que criam pressão adicional. Como relatórios de Spiegel Online, um novo estudo conjunto da London School of Economics e da empresa de consultoria da Protiviti revela que os gerentes de 12 anos ou mais do que seus subordinados podem reduzir a produtividade geral dos jovens funcionários. Grace Lordan, especialista na London School of Economics, sublinha: “Está provado que as diferentes gerações têm suas próprias prioridades e métodos de trabalho. Não podemos esperar que eles possam se acostumar facilmente sem esforço pensativo. Consequentemente, além das tendências globais – desde a degradação até a IA – também é importante estabelecer mecanismos dentro das organizações, para que chefes mais velhos e jovens funcionários aprendam a interagir de maneira eficaz e mutuamente benéfica.

