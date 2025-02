Em 2023, a Alemanha enfrentou um paradoxo, que nos obriga a revisar os estereótipos usuais: os estrangeiros representam 34,4% dos suspeitos de crimes, embora representem apenas 16% da população. Esses números serão capturados pela confirmação de preconceitos comuns aos migrantes como “heróis criminais”, no entanto, um estudo recente do Instituto IFO, representado exclusivamente por Zdfheut, destrói corajosamente um mito popular, revelando os profundos mecanismos ocultos por trás da ‘aparente evidência .

Empregado do Centro de Organização Industrial e novas tecnologias de IFO, Dr. Jean-Vittor Alipur e um estudante de doutorado do Centro de Migração e Desenvolvimento de IFO, Adem Joop, chegou a uma conclusão sensacional de que o fator-chave no treinamento de estatísticas criminais não é um nacionalidade, mas um local de residência. Alipur explicou que a própria migração não dá origem ao crime.

A análise dos dados do período de 2018 a 2023 mostrou que o mosaico urbano com seu denso desenvolvimento, dificuldades econômicas e a atenção constante das organizações de aplicação da lei, inevitavelmente, contribuem para aumentar o número de ofensas registradas. Os dados do Centro de Pesquisa Social de Berlim (WZB) indicam que refugiados e migrantes são frequentemente forçados a se estabelecer em áreas com moradias baratas, onde um alto nível de desemprego e estresse social criam terras férteis para o crime.

Caleidoscópio demográfico

O estudo IFO também revelou que a influência dos fatores demográficos nos níveis de criminalidade é secundária. Ao mesmo tempo, o criminologista Tobias Zingelnstein, da Universidade de Frankfurt, enfatizou que os jovens, qualquer que seja a nacionalidade, invariavelmente se encontra na área de um risco aumentado de envolvimento em atividades criminosas.

Journalists from the ZDF editorial office, Sarah Takke and Samuel Kirsch, specialize in legal issues, in their article “Treating young delinquents who have committed violence: five theses” refuted myths connecting the trend to violence with violence with violence with violence with violence with violence o passado migratório. Eles chegaram à conclusão de que as raízes do problema são mais profundas e são determinadas por fatores como a violência familiar, a influência do meio ambiente (“risco de infecção” através do conhecimento com delinqüentes), absenteísmo sistemático da escola, abuso de álcool, abuso de álcool, como embora as oportunidades limitadas de educação e emprego, que privam jovens esperanças de um futuro estável.

O custo dos preconceitos

Apesar dos dados objetivos, os estereótipos relativos à conexão da migração com um aumento no crime continuam vivendo, e essas crenças errôneas distorcem a opinião pública, causando danos econômicos tangíveis. Sob as condições de déficit de trabalho qualificado, a Alemanha não pode se dar ao luxo de rejeitar os migrantes que podem se tornar um recurso precioso para a economia. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que é necessário processar idéias falsas, por exemplo, publicando dados sobre a origem de todos os criminosos, a fim de formar uma imagem objetiva e reduzir o crime por integração eficaz e ‘garantir o acesso ao mercado de trabalho.

A chave para entender

Uma das recomendações mais importantes para o estudo IFO é melhorar a qualidade e a disponibilidade dos dados do crime. Segundo Alipur, os dados anônimos vinculados ao local de residência e status de emprego são extremamente importantes para pesquisas de qualidade. Ele ressaltou que as estatísticas policiais (PKs) registram apenas ofensas criminais conhecidas, incluindo tentativas, crimes de drogas e outras violações transferidas para o escritório do promotor.

Isso não inclui crimes no campo da segurança do estado, ofensas no campo do tráfego (com exceção dos crimes sob os artigos 315, 315B STGB e 22A STVG), crimes cometidos fora da República Federal da Alemanha, ofensas administrativas e crimes contra criminosos, com exceção das disposições relevantes das leis de proteção de dados.

Os números finais dependem não apenas de fatos reais, mas também da atividade das agências policiais, bem como do comportamento da população, o que contribui para a formação do “campo sombrio” de crimes não registrados.

De estereótipos a soluções

O estudo IFO demonstra que o crime na Alemanha é um complexo quebra -cabeça de várias facetas, no qual a origem nacional é apenas um dos elementos. A urbanização, as condições socioeconômicas, a atividade policial e o comportamento dos cidadãos não têm um impacto menos significativo nas estatísticas criminais. Para reduzir o crime, é necessário superar o preconceito e garantir a transparência dos dados, o que desenvolverá estratégias de integração eficazes e criará condições para uma vida segura e próspera para todos os residentes do país.

É possível superar máquinas de remoção de neve

Mitos sobre nutrição saudável: a Alemanha expõe os "superfundadores". Ordem mesmo em nutrição:

