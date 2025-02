Alemanha – é possível superar máquinas de remoção de neve

A condução de inverno requer habilidades especiais, não apenas as escolas de direção, mas também os motoristas com experiência prestam atenção a ela. Isso se deve principalmente à imprevisibilidade e ao aumento do perigo. Incluindo quando o equipamento de remoção de neve funciona nas estradas.

É certo que cada motorista faz periodicamente uma situação desagradável, quando precisa deslizar a velocidade com uma tartaruga depois que os trabalhadores da neve trabalhavam na estrada. Eles pertencem à técnica especial com as rodas mais dimensionais, diferem em grandes larguras e, quando se movem, podem até cruzar a marcação da divisão da faixa vizinha. Os carros turísticos nunca devem chegar muito perto deles.

Respeite a distância

A estrada em frente à remoção da neve pode permanecer suave e imprevisível. Siga a distância segura para ter tempo suficiente para a reação.

Posso exceder?

Sim, mas a ADAC aconselha os motoristas a não exceder as máquinas de neve. Primeiro de tudo, devido a estradas escorregadias antes dos veículos. Além disso, as areias geralmente se aproximam de um padrão de tabuleiro de xadrez e é fácil subestimar a largura do tubo de neve.

Cauteloso ao ultrapassar

Se você sempre decidir ultrapassar, verifique se é certo primeiro. Sair com o máximo cuidado, dada a possível presença de gelo e neve. Certifique -se de observar a seguinte regra: cruze uma pequena pilha de neve, formada ao lado da pá, em um ângulo contundente. Nesse caso, há uma chance de não ficar atolado na neve profunda com todas as rodas.

No entanto, é melhor ganhar paciência e ficar atrás do carro até que ele corra. Tocar na neve é ​​o pior conselho para os motoristas.

