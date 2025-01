Alemanha – Embalagem de isca: aumentos de preços ocultos para produtos de 2024

Infelizmente, o número de casos em que um produto se torna mais caro e o seu volume diminui continua a ser deprimente. Para chamar a atenção para estes factos, o Centro de Direitos do Consumidor de Hamburgo (VZHH) está a votar pela décima primeira vez a “embalagem fraudulenta do ano” (Mogelpackung des Jahres 2024). Segundo especialistas, aumentos ocultos de preços devido a mudanças na embalagem, peso ou receita ocorrem regularmente – e desta vez a lista de indicados inclui cinco produtos que, segundo VZHH, mais claramente enganam os clientes.

Analistas do Centro de Hamburgo observam que em 2024, o número de produtos cujos preços aumentaram de forma velada (as chamadas “embalagens falsas”) foi inferior ao de 2023 (67 contra 104). No entanto, o aumento médio dos preços dos artigos ainda registados foi significativamente superior: 31,5% face aos 23,5% do ano anterior. O que é particularmente surpreendente é o facto de, durante o ano passado, os aumentos de custos de vários produtos terem atingido 100% ou mais. De acordo com o representante da VZHH, Armin Valet, tal aumento extremo de preços foi registado apenas uma vez em 2023, enquanto em 2024 ocorreram vários casos deste tipo ao mesmo tempo – estão agora a ser levados à atenção dos consumidores propostos para o “Mogelpackung des Jahres 2024”. encontro.

Como votar

Você pode votar em “embalagem de isca 2024” até 21 de janeiro às 16h – os resultados serão publicados no dia 22 de janeiro. Candidatos incluídos:

Sal de tempero de tomate Lebensbaum (Ulrich Walter)

Em vez dos habituais 150 gramas num frasco, existem apenas 80 e o preço aumentou um euro. O aumento real do custo é de 150% e a própria lata, apesar do seu peso mais leve, manteve as suas grandes dimensões e é visualmente enganosa na quantidade de produto.

Cremissimo Baunilha Bourbon (Unilever)

O volume de gelo foi reduzido de 1.300 para 900 mililitros, mas o preço de varejo recomendado permaneceu o mesmo. O preço do sorvete aumentou automaticamente 44%.

Prazer Granini em beber laranja (Eckes – Granini)

Se antes a garrafa continha 100% de suco de laranja, agora contém apenas 50%. A segunda parte foi substituída por uma mistura de água e açúcar, mas o preço não diminuiu. Ao mesmo tempo, a versão “real” com alto teor de suco continua nas prateleiras pelo mesmo preço.

Biscoito Biscoito (Aldi Norte)

Em vez dos habituais 200 gramas, a embalagem passa a conter apenas 100 gramas de plaquetas ao mesmo preço de retalho de 1,99 euros, o que significa um aumento de 100% no preço. O fabricante, segundo especialistas, não alterou a receita, mas reduziu o peso pela metade.

Creme de banho Dove (Unilever)

Se acreditarmos na embalagem e levarmos em conta o posicionamento do produto, então ele passou a ter melhor qualidade e cuidado com a pele, mas na realidade ainda é o mesmo creme em volume reduzido e com novo preço, quase o dobro do antigo. No entanto, os ingredientes principais permaneceram os mesmos.

“Vencedores” anteriores

Nos últimos anos, os seguintes produtos se destacaram nesta anti-classificação:

Tuc Bake Rolls (Mondelez) – “Vencedor de 2023”

Gordura para barrar “Rama” (Upfield) – 2021

Molho de páprica (Homann) – 2021

Muesli Seitenbacher – 2020

Massa Miracoli (março) – 2019

Batatas fritas da Lorenz Snack – World – 2018

Muesli de frutas Vitalis do Dr. Oetker – 2017

Água Evian (Eaux Danone) – 2016

Creme para Bebês (Johnson & Johnson) – 2015

Fraldas Pampers (Procter & Gamble) – 2014

Assim, a prática de ocultar aumentos de preços ou de esconder volumes reduzidos atrás de embalagens antigas está longe de ser nova e não é incomum. O Centro de Direitos do Consumidor de Hamburgo (VZHH) lembra que compradores cuidadosos ao comparar preços e pesos podem ajudá-los a evitar serem vítimas de tais estratégias de marketing.

