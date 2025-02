Até recentemente, havia cerca de 170 lojas espirituais na Alemanha, mas agora o número deles busca zero. Como esperado, os últimos pontos de vista dessa antiga marca de culto estão fechados. Segundo o representante da empresa, cerca de 1.300 funcionários perderão seus empregos, porque o comprador não foi encontrado para a unidade européia.

De fato, em novembro, foi planejado reduzir todas as atividades da mente, mas pouco menos de 30 lojas de trabalho estendidas durante a duração das vendas de Natal, a fim de compensar pelo menos parcialmente as perdas. De acordo com a SZ, esse “atraso” no varejo geralmente permite que as empresas usem o interesse sazonal dos clientes. No entanto, para a mente, foi apenas uma pequena pausa antes do fechamento final.

Não apenas o problema da Alemanha

O ESPRIT apresentou um pedido de falência de suas atividades européias em maio de 2024, explicando essa insolvência e dívida muito alta. De acordo com Handelsblatt, as tentativas de encontrar um investidor ou um parceiro estratégico falharam e, em agosto, a marca foi anunciada na Alemanha. Observe que, até recentemente, é aqui que as principais vendas da empresa estavam concentradas, embora a sede do espírito de espera tenha sido oficialmente registrada em Hong Kong. Além da demissão de 1.300 funcionários, a sede da unidade de classificação européia também fechou. Como o secretário de imprensa esclarece, apenas uma pequena equipe permanecerá no edifício, responsável pelas medidas de liquidação.

Outros departamentos nacionais repetiram um feitiço semelhante: o Esprit também anunciou a falência na Áustria, Suíça e Bélgica. Der Spiegel enfatiza que um início da marca de países europeus indica uma crise mais profunda que parece parecer.

Novos proprietários de marcas

Embora a atividade têxtil clássica tenha deixado de existir na Alemanha, a própria marca não desapareceu completamente:

Direção do sapato: Os direitos de produzir e vender produtos sob a marca Spirit na Europa compraram um varejista Deichmann. Ele está cooperando com o Spirit desde 2019 sob um contrato de licença. Segmento têxtil: Os direitos se mudaram para a Theia Brands Corporation, que, de acordo com suas próprias palavras, é especializada em “gerenciamento de marcas”.

Segundo Faz, os líderes de Theia “reviverão o espírito na Europa” com Deichmann. No entanto, planos específicos, incluindo a questão de saber se o espírito da rede de varejo retornará à Alemanha, permanecendo as cenas.

De renomado mundial às prateleiras vazias

No início de 2010, o Esprit foi considerado um dos maiores players do mercado de moda mundial. De acordo com o EHI Retail Institute, em 2010-2011, a empresa tinha mais de 1.100 lojas em todo o mundo. Mas em 2023, eles tinham pouco menos de 150.

A escala de abreviação : Os pontos de franquia em toda a Alemanha fecharam ou mudaram o painel, indo para outras marcas.

: Os pontos de franquia em toda a Alemanha fecharam ou mudaram o painel, indo para outras marcas. A primeira loja: Spirit começou sua viagem pelo mercado de varejo alemão em 1986, abrindo em Colônia. Agora, esse caminho de longo prazo aborda a conclusão lógica.

De acordo com Wirtschaftswoche, uma das causas de um declínio acentuado foi uma estratégia prolongada de expansão global, que levou ao acúmulo de dívidas e à incapacidade de responder rapidamente a mudanças nas tendências da moda e nos canais de vendas digitais.

O que seguir?

Apesar da liquidação das atividades européias e do fechamento da última loja na Alemanha, a marca Esprit não é mais declarada. Theia Brands diz que, com o apoio de Deichmann, a nova era está pronta para começar uma marca popular. No entanto, os detalhes exatos do desenvolvimento ainda não foram divulgados.

Os especialistas em mercado não excluem que a mente, após uma certa “reinicialização” da variedade, retornará na forma de uma linha distinta de sapatos ou acessórios. Alguns deles indicam exemplos quando selos grandes, tendo sobrevivido à falência, “levantou -se”.

Em uma conversa com o gerente de revistas, os analistas apontam que depende muito das coisas que Theia decide mudar completamente o conceito da marca ou se limitar a uma revisão superficial. De fato, sob condições de concorrência rígida e dominação do versículo on -line, você precisa de um plano de transformação mais profundo.

Isso é destacado pela Alemanha:

Eleições na era dos cabelos prateados: que determina o futuro da Alemanha

Anti-semitismo em ação: por que Berlim está em silêncio. A polícia manteve apenas três, embora os pedidos de violência tivessem soado abertamente

Fevereiro na Alemanha – De um céu transparente à névoa do gelo. Adeus a palha de janeiro

A explosão das paixões no Parlamento: por que a Alemanha não está pronta para medidas difíceis da luta. O fracasso da conta, que prometeu “fechar as fronteiras”

Alemanha na encruzilhada: debate de migração e revolução política. A nova investigação da INSA para Bild revela as partes que transformam o equilíbrio de poderes na raça eleitoral

Downs, aumento do preço: se o BCE puder pacificar a inflação. Como os bancos manipulam juros e como isso ameaça os consumidores

Alternativa chinesa à IA ocidental: revolução ou ameaça

Democracia sem barões: a esquerda requer cancelar todos os títulos aristocráticos na Alemanha

Revolução médica na Alemanha: tratamento ilimitado

A elevação sazonal do desemprego na Alemanha: janeiro trouxe números alarmantes. Quando esperar “renascimento da primavera”

Quando os bilionários intervêm na democracia: MUSC, AFD e um escândalo na Alemanha. Como o proprietário do X usa sua plataforma para promover idéias à direita