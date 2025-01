Alemanha – Falta crônica de sono na Alemanha: 39% dos alemães ficaram reféns de comprimidos

Os problemas de sono, como mostram as pesquisas atuais, estão a tornar-se um problema cada vez mais premente para os alemães. De acordo com um estudo encomendado pela seguradora Pronova BKK, 39% dos alemães utilizam regularmente produtos que os ajudam a adormecer melhor e a dormir melhor. É interessante que esta tendência seja especialmente perceptível entre os jovens de 18 a 29 anos: 57% dos entrevistados admitiram que tomam uma ou outra pílula para dormir – desde infusões leves de ervas até medicamentos de prescrição séria..

Segundo informações do Instituto Robert Koch, cerca de um terço da população alemã sofre regularmente de distúrbios do sono. Além disso, um dos motivos mais citados é o estresse constante. Notavelmente, os problemas de sono pioraram significativamente durante o período da COVID-19, quando muitas pessoas enfrentaram maior ansiedade e instabilidade económica. A este respeito, associações médicas como a Kassenärztliche Bundesvereinigung apelam cada vez mais ao desenvolvimento de programas nacionais destinados a prevenir a depressão, o esgotamento e os distúrbios do sono.

Hormônio que ajuda você a dormir

De acordo com uma pesquisa realizada online em setembro-outubro de 2024, quase 29% das 2.000 pessoas entrevistadas preferiam pílulas para dormir à base de ervas. Podem ser valeriana, maracujá, erva-cidreira, lúpulo ou combinações destes na forma de comprimidos e gotas. Esses produtos são amplamente divulgados na Alemanha, como confirmam dados da Apotheken Umschau, que chama a atenção para a crescente demanda por pílulas naturais para dormir.

Outro grupo que está ganhando popularidade são os medicamentos à base de melatonina, o hormônio biológico do sono. Quase tantos entrevistados quanto fãs de remédios fitoterápicos usam melatonina regularmente. Como observa Ärzteblatt, ele regula efetivamente o relógio interno do corpo, mas se usado incorretamente, pode interromper o ciclo natural de sono-vigília.

O perigoso aumento das pílulas para dormir prescritas

No entanto, os especialistas estão particularmente preocupados com o facto de 22% dos alemães tomarem medicamentos fortes prescritos por um médico, incluindo benzodiazepínicos (por exemplo, Valium). Além disso, entre os jovens (18-29 anos), uma em cada quatro pessoas os utiliza para combater a insônia. De acordo com Gerd Herold, consultor do Pronova BKK, os medicamentos prescritos devem ser prescritos e tomados com extrema cautela. Os benzodiazepínicos, que causam dependência, só ajudarão com um tratamento direcionado de curto prazo. Além da dependência e tolerância criadas por medicamentos fortes (especialmente no caso de benzodiazepínicos e medicamentos Z), existe o risco de dosagem incorreta e interações adversas com outros medicamentos.

Segundo especialistas do Techniker Krankenkasse, mesmo remédios fitoterápicos, tomados isoladamente ou em combinação com álcool, podem causar efeitos indesejáveis: desde sonolência ao dirigir até hipotensão grave.

Jovens em risco

Segundo o estudo, na faixa etária abaixo dos 30 anos, as pessoas decidem tomar os medicamentos com muito mais rapidez, sem compreender totalmente os efeitos colaterais. Herold observa que a falta de hábitos de sono adequados e o ritmo de vida acelerado típico dos jovens alemães levam a tentativas de encontrar uma “solução rápida” na forma de comprimidos. No entanto, o uso prolongado e descontrolado de pílulas para dormir fortes pode ameaçar a saúde.

“É importante educar melhor os jovens sobre rituais saudáveis ​​e formas alternativas de combater a insónia”, afirmou o estudo num comentário. Esses métodos incluem uma rotina diária clara, evitando aparelhos antes de dormir, atividade física moderada e relaxamento consciente.

Uma abordagem alternativa: o que os médicos aconselham?

Melhore a higiene do sono: ventile regularmente o quarto, não use smartphone na cama, siga uma rotina.

Chá e plantas medicinais: comece com infusões suaves e calmantes, por exemplo à base de erva-cidreira e camomila, mas lembre-se da moderação.

Psicoterapia e relaxamento: às vezes é necessário procurar a causa da insônia em estados ansiosos ou depressivos; A terapia cognitivo-comportamental ou práticas respiratórias suaves podem ajudar aqui.

Contate um especialista: Se você tiver sintomas persistentes de insônia que persistem por mais de um mês, é aconselhável consultar um sonologista.

