Há quanto tempo você usa tópico dental? Se a resposta for negativa, é hora de pensar em sua aplicação regular. Um novo estudo mostra que mesmo o uso oportuno de um fio dentário por uma semana pode reduzir consideravelmente o risco de derrame.

De acordo com os resultados do estudo, o fio dentário, ao que parece, a ferramenta elementar da higiene da cavidade oral protege não apenas os dentes e as gengivas, mas também afeta positivamente a condição do sistema cardiovascular.

Os cientistas americanos realizaram um grande estudo com a participação de 6278 pessoas, fazendo uma pergunta simples: “Com que frequência você usa o fio dental?” Cerca de 65% dos entrevistados admitiram que faziam isso pelo menos uma vez por semana. Além disso, os especialistas observaram os sujeitos há 25 anos, avaliando que desenvolve fibrilação atrial (tipo de arritmia cardíaca) e um acidente vascular cerebral isquêmico.

Ao usar regularmente o fio dental, o risco de AVC isquêmico diminuiu 22%;

O risco de um derrame cardiembólico (causado por um grupo sanguíneo, passando do coração para o cérebro) foi 44%menor;

A probabilidade de fibrilação atrial diminuiu 12%;

Ao mesmo tempo, o uso de um fio dentário não afetou o risco de traços trombóticos e incompletos.

Fluindo vs. coração

O principal autor do estudo, Suvik Saint, chefe do Departamento de Neurologia da Universidade da Carolina do Sul, explica que o fio dental reduz os processos inflamatórios associados a doenças gengivais. E como a inflamação está diretamente ligada ao aumento do risco de derrame, sua diminuição pode se tornar uma medida preventiva eficaz.

O neurologista independente Karen Fury, que não participou do estudo, confirma que os restos mortais entre os dentes causam inflamação das gengivas e, finalmente, causam inflamação sistêmica que afeta os vasos sanguíneos. Ao mesmo tempo, a fúria fica surpresa com a ausência de uma conexão entre o uso de um fio dental e uma redução no risco de derrame trombótico. Isso sugere que as pessoas mais predispostas a golpes trombóticos podem ser cuidadosamente supervisores médicos e receber tratamento ativo.

O papel de uma abordagem geral da saúde

Fury também chama a atenção para o fato de que o uso regular de um fio dental é geralmente característico das pessoas, em geral, com mais cuidado as seguintes recomendações dos médicos e levando um estilo de vida saudável. Isso pode explicar por que entre os recursos “Flats of Floss” são mais baixos. No entanto, os especialistas apontam que a qualidade da higiene oral é apenas um dos fatores importantes para manter a saúde.

Segundo Hay, o complexo de medição para reduzir o risco de derrame também deve incluir:

Controle da pressão arterial,

redução nos níveis de colesterol,

Manter um peso saudável,

atividade física regular,

Dieta equilibrada,

Um sonho suficiente.

Ação semanal em nome da vida

Assim, o fio dentário não é apenas uma maneira de proteger os dentes das cavidades e gengivas contra a inflamação, mas também um elemento real da prevenção de doenças graves. Mesmo uma vez por semana, pode fornecer vantagens significativas para todo o corpo. Em combinação com outras medidas para manter a saúde, esse agente higiênico simples pode se tornar um “encadeamento” adicional na rede de proteção contra AVC.

