Antecipando as eleições, o clima político na Alemanha se aquece e o eleitorado reage cada vez mais ativamente a debates quentes em torno da política de migração. De acordo com a nova pesquisa do Instituto INSA, realizado para o BILD, certas partes foram capazes de melhorar consideravelmente seus indicadores usando a relevância do assunto. Documentos analíticos adicionais em várias publicações de autoridade confirmam que as mudanças nas preferências dos eleitores podem ser um ponto de partida para uma nova realidade política no país.

A nova pesquisa indica que a alternativa para a Alemanha (ADG) aumentou com confiança seu apoio a 22% dos votos, o que significa um aumento de 1 ponto. Isso permitiu ao jogo reduzir a lacuna com o bloco principal do CDU / CSS para apenas 8%. Um bom salto na popularidade do ADG se reflete nas publicações da principal mídia alemã, observando que a posição difícil do partido em questões de migração encontrou uma resposta entre o eleitorado decepcionado.

Fortalecer as posições do escritório

O Partido Social Democrata da Alemanha (SDPG) também demonstra uma dinâmica positiva, ganhando 17% dos votos – um aumento de 1 ponto. Apesar das críticas do governo, o partido do chanceler Olaf Sholts conseguiu ganhar a confiança de parte dos eleitores, que, de acordo com os analistas de Der Spiegel, é um sinal importante para o futuro treinamento em coalizões.

A luta por cada parte de uma porcentagem

Estável “verde” 12% do apoio estável, o que garante a presença no Bundestag.

A União Sarah Wagenknecht, pelo contrário, perdeu 1 ponto percentual e caiu para 6%, o que exige sua capacidade de superar a barreira -chave de cinco por cento.

Ao mesmo tempo, o Partido Democrata Livre (SVDP) e a esquerda ”(Linke) permanecem estrangeiros, que ainda não obtiveram o limiar necessário para ir ao Parlamento.

Pontes intransponíveis ou abismo

Se as eleições ocorreram hoje, a unificação dos blocos CDS / CSS e SDPG poderia criar uma maioria parlamentar estável. No entanto, muitos especialistas observam que esse sindicato é um compromisso para um compromisso do que uma aliança estratégica ideal. Esta questão é discutida ativamente nos círculos políticos da Alemanha e se reflete nas publicações de Der Spiegel.

Apesar do fato de que, do ponto de vista matemático, a associação CDS / CSS com o ADG poderia fornecer a maioria, o chanceler Friedrich Mertz exclui categoricamente a cooperação com “a alternativa à Alemanha”. Um desacordo fundamental com a posição da ADG torna quase impossível um cenário.

Estabilidade sob ameaça

Os politólogos observam que as tendências atuais indicam uma crescente fragmentação da política alemã. O crescimento do apoio a peças populistas e tradicionais mostra que o eleitorado se torna cada vez mais heterogêneo em suas expectativas e requisitos. Isso pode levar à formação de combinações de coalizão anteriormente impensável, que obriga os políticos a revisar prioridades estratégicas.

Acordos finais

A principal questão de que excita eleitores e especialistas políticos permanecerá aberta: os CDU / CSs manterão sua liderança ou uma “alternativa para a Alemanha” continuará reduzindo a lacuna? E o que acontecerá com o SDPG, que foi capaz de fortalecer recentemente sua posição, ele poderá manter o efeito acumulado?

Especialistas concordam que as próximas eleições prometem ser particularmente tensas. Os resultados da votação podem mudar radicalmente o cenário político do país, que forçará as futuras coalizões a repensar os métodos de gerenciamento e a estratégia de desenvolvimento.

Enquanto isso, cada lote tenta encontrar seu vetor ideal sob as condições de debate da migração e evolução das preferências eleitorais.

Isso é destacado pela Alemanha

