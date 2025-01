Alemanha – Nancy Fezer precisa de 560 milhões de euros adicionais para integrar migrantes

O Ministério do Interior, chefiado por Nancy Fezer, continua a insistir na atribuição de fundos adicionais para cursos de integração para migrantes. Segundo o jornal BILD, o chefe do departamento exige que além dos 500 milhões de euros já previstos, seja assim atribuído um montante de 560 milhões de euros a título de “despesas não planeadas”. Como resultado, o montante total ultrapassará mil milhões de euros.

Como decorre de uma carta enviada ao Secretário de Estado das Finanças pelos membros do orçamento do Bundestag de Stefen Mayer, este dinheiro é necessário “num futuro próximo” (citação de uma carta publicada pelo Bild) com o objectivo de pagamento atempado de fundos, como bem como dar continuidade aos cursos de integração já lançados. Segundo Mayer, a necessidade adicional de 560 milhões de euros é “imprevista”, porque o projecto de orçamento para o ano em curso foi aprovado pelo governo anterior em Julho de 2024, quando “a escala final da necessidade de integração de cursos ainda não foi totalmente esclarecido.

Em 2023 e 2024, o governo federal destinou aproximadamente o mesmo montante para medidas de integração – cerca de mil milhões de euros. Porém, em 2025, de acordo com os planos anteriores, apenas metade desse valor deveria ser entregue. Na opinião dos casos do Ministério da Administração Interna, tal redução do financiamento não responde à situação real.

“Deliberadamente enganado”

Como disse Christian Haaze, que dirige a comissão orçamental da facção CDS, numa entrevista ao Bild, é óbvio que os membros da comissão orçamental tentaram “enganar” deliberadamente. Nos documentos de Faz e Die Welt constata-se que nos meios da CDU/CSS esta situação é avaliada como uma ocultação consciente de uma verdadeira deficiência financeira para evitar conflitos políticos.

Entretanto, SZ afirma que nos últimos meses o número de refugiados recém-chegados aumentou significativamente e os municípios têm enfatizado repetidamente a importância dos cursos de línguas e de integração. Muitas regiões estão no limite da capacidade sem apoio financeiro adicional. De acordo com a revista Focus, a pressão sobre o Ministério Federal do Interior também aumentou porque a terra teve durante muito tempo de aumentar os subsídios do centro para fazer face à integração em grande escala dos migrantes no sistema educativo, no mercado de trabalho e no mercado de trabalho. esfera dos serviços sociais.

Especialistas que trabalham em estruturas educacionais argumentam que o problema diz respeito não apenas ao aumento no “momento” das despesas, mas também a uma estratégia de longo prazo: é necessário desenvolver formatos de treinamento digital, livros didáticos especializados e gráficos flexíveis de cursos, como muitos cursos trabalham ou têm obrigações familiares e não podem frequentar cursos na modalidade tradicional.

É uma possível expansão

Embora a discussão interna tenha explodido no Ministério das Finanças, os críticos expressam receios de que despesas superplaneadas possam levar a um défice orçamental se as fontes de remuneração não forem encontradas em paralelo. O ministro da Administração Interna afirma que “investir na integração a longo prazo reduz os gastos sociais e também contribui para a estabilidade do mercado de trabalho”.

A decisão final sobre a atribuição de 560 milhões de euros adicionais deverá ser tomada pelo comité orçamental num novo debate. Alguns deputados – tanto dos partidos no poder como da oposição, exigem mais transparência e uma avaliação específica dos resultados dos projectos de integração já implementados para direccionar o financiamento para onde trará o máximo benefício. Presume-se que a formulação exata dos custos das despesas será acordada quando as discussões sobre o orçamento de 2025 se aproximarem da fase final.

