Por ocasião do 80º aniversário da grande vitória e da libertação dos prisioneiros de Aushwitz – Offantim, a comunidade judaica Frankfurt – Omain preparou um programa especial dedicado à memória das vítimas do Holocausto. Este evento é de particular importância, não apenas porque a comunidade ainda vive testemunhas desses eventos terríveis, como Madame Eva Sheigezi, sobre o qual MK-Germania escreveu três anos atrás. Sua história é a história de uma lembrança agradecida do feito de soldados soviéticos que libertaram os prisioneiros dos campos da morte.

As cinzas dos inocentes, dos judeus e não dos judeus, que foram queimados nos fornos – continuam a atacar no coração de pessoas decentes de todo o mundo. No entanto, a cada ano há menos pessoas. Um sinal alarmante foi uma onda de ódio e anti-semitismo, subindo após o ataque ao Hamas, reconhecido como uma organização terrorista na UE e nos Estados Unidos. Paradoxalmente, o público em muitos países não levou o lado das vítimas, mas do lado dos terroristas.

A responsabilidade particular da Alemanha

O país, que, de acordo com as palavras de seus líderes políticos, está comprometido em defender os interesses do Estado Judaico em memória de sua responsabilidade histórica do Holocausto, hoje está diante de sérios desafios. Ela consegue proteger a vida das comunidades judaicas? Existe uma perspectiva de uma vida calma para os descendentes daqueles que vieram aqui do espaço público?

Não é um acidente que a abertura da noite da memória, Mark Grunbaum, co-presidente da comunidade judaica de Frankfurt, observou que muitos judeus na Alemanha têm um medo razoável para si e seus filhos. É reforçado por um aumento no número de crimes com base no anti-semitismo. Em 2023, as autoridades alemãs registraram o dobro de incidentes desse tipo do ano anterior. No total, 5164 ofensas foram registradas e metade deles ocorreu após 7 de outubro de 2023 – a data do ataque do Tesouro do Hamas contra Israel.

Palavras e atos

Durante o evento comemorativo dedicado ao 80º aniversário da libertação de Aushwitz, o chanceler alemão Olaf Sholts fez um discurso no Centro Comunitário Judaico, com o nome de Ignats Bubis. “A verdadeira verdade permanece que a causa do sofrimento em Israel e o setor de gás era um ato terrorista brutal que visa desumanização. Nunca devemos esquecer “, disse ele. As pessoas presentes aplaudiram uma posição quando a liberação de reféns israelenses no cativeiro de gás foi anunciada.

A sala continha mais de 700 membros da comunidade, altos convidados, incluindo o ministro de Assuntos Internos da Alemanha, Nancy Fezer, presidente do Conselho Central de Judeus Joseph Shuster, presidente da Conferência Episcopal Alemã, George Betzing, prefeito de Frankfurt Mike Joseph, assim como Eva Shepzi e publicidade Michel Fridman.

Responsabilidade sem período de limitação

O Olaf Sholts enfatizou que a responsabilidade da Alemanha pelo povo judeu não tem período de limitação. “Especialmente hoje, quando o anti-semitismo, o extremismo na ideologia direita e nacionalista estão experimentando uma normalização assustadora, devemos estar vigilantes”, disse ele. O chanceler observou que a vida judaica na Alemanha deveria se tornar tão natural quanto a vida de pessoas de outra fé ou descrença. “Infelizmente, estamos longe disso. É escandaloso “, acrescentou.

Rodada de bate -papo: Perguntas para exercícios

Após as apresentações oficiais, ocorreu uma mesa redonda, na qual o co-presidente da comunidade de Benjamin Graumann, o publicitário Michel Friedman e a jovem ativista Sarah Maria Zander participaram. Eles conversaram sobre experiências pessoais, a memória dos pais mortos e os medos para o futuro de seus filhos. Os participantes da discussão levantaram questões agudas: por que as sinagogas ainda precisam de proteção policial? Por que os estudantes e as crianças judias são confrontadas com ataques físicos? Por que os anti -mitas nas redes sociais não estão punidos?

O chanceler, ouvindo com cuidado, disse em várias ocasiões que os órgãos de segurança alemães trabalham diariamente sobre a proteção das comunidades judaicas e a luta contra o anti-semitismo. No entanto, a extensão do problema e o aumento do número de incidentes forçam a duvidar da eficácia dessas medidas.

Amargura de liberdade de expressão

O moderador de discussão, o escritor e membro do Dorn Berlin Pen Club chamou a atenção para o paradoxo amargo: a liberdade de expressão na Alemanha é frequentemente usada por anti-semitas para espalhar o ódio. Ela lembrou as muitas resoluções do Parlamento que visava combater o anti-semitismo, mas observou que certas palavras não eram suficientes. É necessário um trabalho real, em particular no campo da educação e educação dos jovens.

Promessas e realidade

Olaf Sholts prometeu que, no caso de uma eleição para um novo mandato, ele faria tudo o que erradicaria o anti-semitismo na Alemanha. No entanto, a extensão do problema e as tendências ansiosas fazem você pensar: é suficiente para a vontade e os recursos políticos mantêm essas promessas?

Aushwitz Pepel continua a atacar nossos corações. E enquanto esse golpe é ouvido, não temos permissão para esquecer.

Elena Greenberg, Frankfurt – On -Main

