Alemanha – Notas de AFD caem

Os resultados mais recentes de um estudo realizado pelo Instituto INSA, a pedido do jornal Bild, mostraram um declínio no potencial eleitoral do partido populista alternativo da direita para a Alemanha (AFD). Se anteriormente até 8% dos interrogados previam a possibilidade de apoiar a AFD nas eleições, agora existem apenas 6% para fazê -lo. Dado o recálculo, esse número significa uma redução no resultado máximo possível de AFD de 30 % para 27,5 %. Dependendo da publicação, essa é a mudança mais notável entre todas as partes, dada a dinâmica das semanas anteriores.

Discussões internas para o Partido sobre questões econômicas e de migração, bem como os muitos escândalos em torno de certos membros da AFD, afetam negativamente a nota do co -presidente do partido, Alice Weidel. De acordo com os mesmos dados da INSA, Weidel passou do 11º para o 13º lugar na lista dos políticos mais populares. Seu colega Tino Khrupalla fecha a caminhada e mantém o último lugar.

É interessante notar que, de acordo com um certo número de mídias alemãs, essa queda na popularidade de Weidel pode ser devido às críticas de sua dura retórica anti-imigração, que aliena os eleitores moderados. Ao mesmo tempo, parte do eleitorado da AFD continua apoiando o curso do partido, ajudando assim a manter um nível bastante alto de apoio geral, embora consulte o de um mês atrás.

“Carrossel eleitoral”

No contexto do potencial de declínio da AFD, o bloco CDU/CSU ainda tem a possibilidade de aumentar seu apoio. Segundo o INSA, até 17% dos questionados poderiam eventualmente votar na CDU ou na CSU. Deve -se notar que parte desses eleitores está se inclinando simultaneamente para a AFD. Assim, de acordo com os resultados da pesquisa, o potencial “fluxo” da CDU/CSU para a AFD é de cerca de 3 %.

Os especialistas entrevistados por tagesschau.de sugerem que os líderes sindicais tentarão manter seus eleitores, orientando -se para uma retórica mais conservadora, especialmente nos campos de migração e segurança interna. No entanto, isso fortalece a necessidade de manobrar constantemente entre os interesses da asa moderada e os da linha dura.

Quem ocupa o segundo lugar na corrida?

De acordo com o “Sonntagstrend” preparado pela INSA para o Bild AM Sonntag, a CDU/CSU caiu abaixo de 30 % na classificação das partes, parando em 29 %. É 1 ponto percentual menos de uma semana antes. O sindicato permanece no topo da lista e Afd, apesar de um declínio (-1%), fica em segundo lugar com 21%.

O estudo concentrou-se em 2.008 entrevistados e o possível erro estatístico é de cerca de +/- 2,5 pontos percentuais. Portanto, quando os preconceitos são levados em consideração, os níveis de suporte para as partes principais podem se sobrepor. No entanto, a tendência sugere que a AFD não está apenas atrasada em comparação com a CDU/CSU, mas também perde sua dinâmica de crescimento anterior.

Quanto tempo durará a “turbulência”?

A imprensa alemã mais especula que o declínio na popularidade da AFD pode ser apenas um “zigue -zague” temporário na véspera das eleições regionais. Assim, Faz sublinha que o eleitorado da AFD está sujeito a flutuações: alguns eleitores ingressam na votação de protesto e outros o deixam se houver sinais de instabilidade interna no partido.

O Süddeutsche Zeitung também relata que Alice Weidel tem um número crescente de oponentes na AFD, descontente com suas tentativas de dar ao partido uma imagem mais “apresentável”. Essa luta interna no partido, segundo jornalistas da SZ, poderia assustar temporariamente os fiéis apoiadores que “não vêem alternativa à antiga linha dura”.

Perguntas e previsões restantes

A CDU/CSU se fortalecerá?

A potencial expansão do eleitorado da União depende da capacidade dos gerentes de se comunicar efetivamente de suas prioridades políticas.

O AFD conseguirá encontrar suas posições anteriores?

Apesar das perdas, a alternativa ainda tem 21% de Sonntagstrend. As críticas do partido afirmam que a polarização pode jogar contra isso como a seu favor.

Qual será o impacto da concorrência interna dentro da AFD na audiência de Weidel?

A tendência das últimas semanas sugere que a perda de terra de Weidel poderia continuar se as divisões dentro da parte não diminuirem.

Assim, de acordo com jornalistas de Bild e Bild Am Sonntag, a alternativa para a Alemanha deve fazer um trabalho sério para restaurar sua imagem e atrair novamente os eleitores em potencial.

