A decisão de votar nos projetos de lei das CDU / CSS pode ser um ponto de virada para toda a Alemanha. A administração do grupo parlamentar da AFD visa alcançar seu objetivo político: destruir o “firewall”, que era assim chamado, que por muitos anos separou o apoio de outras forças políticas no Bundestag.

Apesar das fortes formulações no AfD pelas CDU / CSS, o partido está pronto para votar em suas propostas para a política de migração, se contribuir para demonstrar sua eficácia aos eleitores. Tal passo pode ser um precedente que mudará o cenário político do país.

Política de migração como campo de batalha

Nesta semana, o CDU / CSS pretende introduzir três faturas no Bundestag em relação à restrição de migração ilegal. Entre eles:

“Um plano de cinco pontos” – uma resolução para lutar contra a travessia ilegal da fronteira; Proposta de segurança de segurança interna – Medidas de controle de aperto; A lei sobre a “limitação do influxo”, que implica a expansão dos poderes da polícia federal e a proibição de reunir famílias para pessoas com proteção adicional.

A AFD Management já recomendou 76 deputados para apoiar iniciativas. Se o SVDP e a Aliança Sarah Vagenknecht também ingressarem, as propostas poderão receber a maioria dos votos, que se tornarão um evento histórico para o sistema político da Alemanha.

O preço de um compromisso

Uma das principais contradições foi a inclusão de formulações no “Plano de Cinco Pontos”, que critica abertamente a AFD. O documento indica que a parte “usa temores da população associada à migração para incentivar a xenofobia e a disseminação das teorias da conspiração”. No entanto, as AFDs estão prontas para ignorar temporariamente esses ataques para uma vantagem estratégica.

Como observa Alisa Weidel, o partido é usado para ataques das forças políticas tradicionais. Em uma entrevista à RTL / NTV, o chefe da AFD disse: “Se o HDS estiver realmente pronto para se envolver em políticas de migração reais, a AFD está pronta para a cooperação”.

Cálculo pré-eleitoral?

Algumas semanas atrás, o líder da CDU Friedrich Mertz garantiu que o partido não permitiria a destruição do “Brandmauer”, mas os trágicos eventos em Asheffenburg, onde o migrante matou a criança e o homem, mudou o equilíbrio de poderes. Mertz propôs várias reformas, dizendo que “não estava preocupado, o que votaria nessas iniciativas”. Assim, ele realmente abriu as portas para uma possível aliança com o AFD, embora ele não o reconheça.

Durante a conferência de imprensa sobre Merz na segunda -feira, Merz confirmou que as contas estarão sujeitas à votação, independentemente da posição da coalizão “semáforos” (SDPG, “Green”, SVDP). Sua declaração “o que está correto não se engana se” pessoas más “votar nele não aumentam o debate.

Unidade ou divisão?

Nem todas as forças políticas estão prontas para aceitar tal equilíbrio de poderes:

O SVDP já forneceu um sinal de preparação para apoiar iniciativas, dizendo que “as propostas de HDS / CSS estão na direção certa”.

“Green” e SDPG rejeitam categoricamente a possibilidade de uma votação conjunta com a AFD. O Secretário Geral do SDPG, Matthias Mirsh, descreveu uma coalizão como “violação sem precedentes do tabu na história do pós-guerra da Alemanha”. De acordo com o “verde”, o plano proposto “destruirá a Europa e questionará os princípios fundamentais do direito ao asilo”.

O cartão político mudará?

A votação em iniciativas está programada para sexta -feira e, se o AFD conseguir desempenhar um papel fundamental na aceitação pelo menos uma das propostas, será um importante ponto de virada na política alemã. Essa etapa pode enfraquecer o isolamento do partido e criar uma nova dinâmica no Bundestag.

Será o início da integração da AFD na corrente política tradicional ou apenas uma estratégia temporária antes das eleições? A resposta dará os resultados da votação.

