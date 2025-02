Por muitas gerações, sanduíches, chamados em diferentes regiões da Alemanha Cortes,, SCATHER,, Bütter,, Fluir Ou PassarOcupar um lugar especial na cultura gastronômica local. Este prato simples e generoso é adequado para quase qualquer hora do dia – seja café da manhã, almoço, jantar ou um lanche curto. De acordo com um novo estudo, a popularidade dos sanduíches aumenta novamente, e surge uma pergunta completamente lógica: esse produto tradicional já resistiu à moda?

De acordo com a pesquisa do YouGov, cerca de 30% dos adultos alemães estão contando com sanduíches para economizar nas condições do aumento de preços. Isso se manifesta particularmente em jovens de 18 a 40 anos, onde um indicador semelhante atinge 43%. Pelo contrário, apenas 19% dos alemães mais de 55 recursos para a mesma recepção. O historiador cultural Irene Krauss explica que os sanduíches se integram perfeitamente ao ritmo da vida moderna: eles são fáceis de levar com eles, eles sufocam a fome por um longo tempo e são perfeitos para quem está cada vez menos em casa devido a longas viagens trabalhar ou estudar.

Tendências de jovens e veganos

Os cozinheiros e a padaria, oferecendo não apenas café, mas também várias opções para sanduíches, continuam a marcar copos, embora esse método de alimentos seja mais caro que os brancos. Irene Crouse enfatiza que novas ofertas vegetarianas e veganas tornam os sanduíches particularmente atraentes para as gerações jovens. Por exemplo, em um estudo encomendado por simplesmente V, acabou que 37% dos alemães, de 18 a 44 anos, preferem sanduíches com advogados – em vez de tradicionais com salsichas. Entre pessoas com mais de 55 anos, apenas 17% expressam preferências semelhantes.

Paralelos geográficos

A Alemanha está orgulhosa da variedade de seus produtos de padaria: existem mais de 300 tipos de pão alemão. A título de comparação, você se lembra da lenda de Charles de Gaulle e sua declaração sobre as dificuldades de administração do país, nas quais existem 258 (e de acordo com certas versões – até 600) variedades de queijos. Na França, o pão e o queijo são considerados elementos integrados da identidade culinária, mas na Alemanha, a quantidade de variações no pão não é menos, o que torna os sanduíches locais um produto realmente único.

Na prática e nostalgia

Stefan Valen, o sociólogo de nutrição, acredita que o retorno dos sanduíches à vida cotidiana pode ser considerado como uma resposta ao crescente custo de vida e a uma nova onda de modéstia. Ao mesmo tempo, a pergunta não apenas volta à economia: o sanduíche para muitos continua sendo um símbolo de autenticidade e simplicidade, que combina harmoniosamente os gostos tradicionais e os hábitos modernos. Segundo Valen, os sanduíches, de fato, nunca desapareceram da dieta de um certo número de segmentos da população, e sua popularidade entre os jovens é explicada não apenas por restrições financeiras, mas também por uma certa nostalgia – pela infância e cuidado dos pais.

Assim, o bom e velho sanduíche prova sua estabilidade e sua capacidade de se adaptar a novas realidades e também continua sendo um elemento emocionalmente significativo da cultura alemã, que vincula o passado e o presente.

