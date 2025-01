No Henley Passport Index atualizado para 2025, a Alemanha perdeu a antiga posição dominante e ocupa agora o terceiro lugar, partilhando-o com França, Itália, Espanha, Finlândia e Coreia do Sul. Assim, o número de países para os quais os titulares de passaportes alemães podem viajar sem visto foi reduzido para 192 (em comparação com 194 no ano passado). No topo está Singapura. 195 destinos isentos de visto estão abertos aos cidadãos deste país, com o Japão em segundo lugar.

Segundo o estudo, para além dos acordos bilaterais, a estabilidade política e os laços económicos desempenham um papel vital na expansão dos regimes de isenção de vistos. Os países que adoptaram recentemente políticas comerciais externas mais activas conseguiram melhorar o seu desempenho no índice.

Áustria, Dinamarca e Suécia, com 191 países isentos de visto, partilham o quarto lugar. Vale destacar a queda repetida dos Estados Unidos: agora, segundo o Henley Passport Index, os cidadãos deste país podem visitar livremente apenas 186 países, o que coloca os Estados Unidos em nono lugar. Os analistas americanos explicam isto pelo endurecimento das regras de entrada em vários países.

Crescimento mais impressionante

Um sucesso particularmente significativo foi registado pelos Emirados Árabes Unidos (EAU), que, a partir de 2015, expandiram simultaneamente a sua lista de isenção de visto para 72 países. Hoje, os residentes dos Emirados Árabes Unidos têm a oportunidade de visitar 185 países sem visto, o que lhes confere o décimo lugar no ranking. Os especialistas sublinham que são necessários esforços diplomáticos direccionados e políticas económicas diversificadas para uma recuperação bem sucedida.

A situação na parte inferior do ranking

No final da lista estão ainda o Afeganistão (26), a Síria (27) e o Iraque (31). Note-se que a diferença entre Singapura, no topo, e o Afeganistão, na parte inferior do ranking, atingiu o seu maior valor em toda a história da observação. Como salientam os especialistas, os conflitos constantes e a instabilidade política limitam significativamente a capacidade dos cidadãos de circularem livremente em todo o mundo.

Por que a liberdade de movimento é tão importante

O Henley Passport Index, que existe há 20 anos, analisa a mobilidade dos cidadãos de 227 países todos os anos. A sua dinâmica de mudança característica não só reflecte o potencial económico do país, mas também serve como um indicador fiável da sua estabilidade social e política. Num contexto de crescentes tensões geopolíticas, a questão da isenção de vistos está a tornar-se cada vez mais importante, uma vez que está estreitamente ligada ao comércio, ao turismo e às comunicações globais.

