Alemanha – Quando um dentista é mais importante que um neurologista: novas hipóteses sobre as causas da demência

Pesquisadores da Universidade Britânica de Exeter, liderados por Anni Vanhatalo, fizeram uma descoberta inesperada: algumas bactérias que vivem na cavidade oral podem diminuir uma diminuição nas funções cognitivas da velhice. Em particular, estamos falando de certos tipos de gênero Neisseriaquem entende e infelizmente conhecido Neisseria GonorrhoeaeA gonorréia, agente causal. No entanto, nem todos os representantes desse tipo são patogênicos: muitos vivem pacificamente nas membranas mucosas do nariz e da boca, e às vezes até se beneficiam do corpo.

Como os especialistas apontam, é conhecido há muito tempo que o estado pobre da cavidade oral é um dos fatores de risco para distúrbios cognitivos. No entanto, um novo estudo mostra que a predominância de Neisseria é capaz de dar exatamente o efeito oposto, ou seja, para restringir o desenvolvimento da demência. É curioso que o melhor efeito na memória e atenção visual tenha sido descoberto em situações em que a Neisseria também é combinada com as bactérias Haemophilius.

Suspeitas caem Prevotella

Os cientistas conquistaram 115 pessoas com 50 anos ou mais, 55 pessoas das quais já foram submetidas a violações cognitivas leves e 60 estavam de boa saúde. O objetivo principal era descobrir como a composição do microbioma da cavidade oral está correlacionada com a predisposição à demência tardia.

A maioria dos participantes com deficiências cognitivas leves e um genoma “desfavorável” melhora o risco de demência, na cavidade oral, dominou as bactérias do gênero Prevotella.

Prévototella intermedia foi particularmente pronunciada, muitas vezes causando infecções mucosas – na cavidade oral e nos pulmões, e mesmo no cérebro, se as barreiras forem danificadas.

A revista científica PNAS Nexus diz que o alto nível de intermedia prevotella pode servir como um biomarcador de uma predisposição genética à demência. Os especialistas entrevistados pela FAZ pedem essa “crítica” para um diagnóstico precoce.

Segredo na dieta

Os participantes da pesquisa, nos quais as bactérias “úteis” prevaleceram, tiveram um aumento nos níveis de nitratos na boca. Os autores sugerem que isso está diretamente ligado à dieta. Um exemplo é a cozinha do Mediterrâneo, onde há muitos vegetais e vegetais verdes ricos em nitratos. Sua presença apóia o crescimento de espécies que melhoram os indicadores cognitivos – estes são, em particular, a Neisseria e Haemophilius mencionados. Ao mesmo tempo, de acordo com fontes do ambiente científico, já existem estudos que combinam alto consumo de vegetais verdes para melhorar a memória.

Assim, se a ligação confirmada entre a dieta e o microbioma for estável, o ajuste da dieta pode ser um dos meios para evitar declínio cognitivo.

De cérebro para cérebro

Os cientistas suspeitam há muito tempo que a flora da cavidade oral desempenha um papel mais importante no desenvolvimento da demência do que antes. Por exemplo, bactérias que causam periodontite (inflamação das gengivas) encontraram repetidamente pessoas com doença de Alzheimer no tecido cerebral.

Fatores infecciosos: Vários patógenos da cavidade oral podem penetrar na circulação sanguínea e exercer o efeito no cérebro.

Probióticos para a boca: os autores do novo trabalho não excluem que os probióticos saltados (medicamentos com microorganismos animados úteis) contribuam para a “reinicialização” do microbioma oral, mas admitem que ensaios clínicos adicionais são necessários aqui.

É possível “torcer” com uma microbia?

O principal resultado do estudo: a presença de certos “amigos” bacterianos no microbioma oral (Neisseria, Haemophilius) está correlacionado com indicadores cognitivos mais altos, mas a Prevotella Intermedia pode, pelo contrário, aumentar os riscos. Surge uma pergunta lógica: é possível gerenciar esse equilíbrio e, por exemplo, “transplantar” uma microbie saudável?

Segundo especialistas, embora as empresas comerciais já ofereçam massas e enxaguadores com “bactérias úteis”, os dados científicos são sempre modestos. Os autores do estudo apontam que testes em grande escala são necessários para avaliar o efeito de probióticos, aditivos alimentares com nitratos ou procedimentos odontológicos especiais.

Os resultados publicados no PNAS Nexus fazem parte do conceito geral de que as raízes de demência podem ocultar onde esperamos o mínimo. É muito cedo para dizer que a otimização do microbioma oral resolve o problema da demência senil, mas o estudo sob a direção de Anni Vanhatalo adiciona uma nova barra para entender os mecanismos de declínio cognitivo. E se a hipótese da importância dos nitratos for confirmada, a adesão aos pratos vegetais pode não ser apenas um “alimento saudável”, mas também um investimento na clareza da mente.

