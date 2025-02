Alemanha – raça de metal e gritos da multidão: como uma manifestação pacífica transformou um pesadelo

De acordo com dados policiais oficiais, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas em Munique, entre elas – uma criança que agora está à beira da vida e da morte. Isso foi anunciado pelo primeiro -ministro da Baviera Marcus Zeuder (CSS). Ele também disse que o estado de outra vítima é avaliado como crítico.

De acordo com o BR24, as testemunhas oculares notaram um carro por alguns momentos antes de uma terrível colisão. Uma das testemunhas lembra que o carro, de acordo com seus sentimentos, “acrescentou o gás” antes de voar nas greves.

O suspeito causou caos

O motorista do Criminal Beige Cream Mini é um suplicante de asilo de 24 anos no Afeganistão. Ele foi rapidamente colocado sob custódia da polícia.

Segundo o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann (CSS), a petição para o refúgio dessa pessoa foi rejeitada.

Ao mesmo tempo, ele recebeu o status de Duldung – uma suspensão temporária da expulsão de uma pessoa forçada a deixar o país, mas não pode ser expulsa por várias razões.

A polícia logo recebeu motivos para acreditar que o incidente poderia ter treinamento extremista. O Ministério Público de Munique em um comentário para T – on -line confirmou os “sinais de motivação extremista”.

De acordo com Der Spiegel, pouco antes do terrível incidente, o suspeito, com um alto grau de probabilidade, publicado em redes sociais de equipamentos de fabricação islâmica. Especialistas do Departamento de combate ao terrorismo e extremismo do Gabinete do Promotor Geral de Munique estão instantaneamente ligados à investigação e fizeram pesquisas do suposto criminoso.

Caos e confusão

A greve de alerta da União Verdi ocorreu em Koenigsplats em Munique. Cerca de 2.500 funcionários municipais chegaram lá em um esforço para aumentar a pressão sobre as autoridades da cidade no contexto de negociações sobre o aumento dos salários. De repente, o carro excedeu a procissão policial que a acompanha e a toda velocidade caiu nas pessoas. “Ouvi uma rachadura e tiros barulhentos, e quando me virei, vi como o carro literalmente voa na parte clara da coluna”, o portal t – on -line cita as palavras de ‘uma das testemunhas.

Nas fotos publicadas no Network Pictures, uma frente amassada do carro e um carrinho de bebê invertido no chão são claramente visíveis. Muitas vítimas foram removidas por equipes de ambulância. A polícia confirmou que para segurar o atacante deveria usar armas de fogo – a janela do carro foi filmada.

Antes, Süddeutsche Zeitung e, depois dele, online, relatou a possível morte de um dos feridos, mas não há evidências oficiais disso. A polícia negou essas informações e pediu à mídia que confie em fontes confiáveis ​​porque a investigação está na fase ativa.

Versões da investigação: um golpe solitário ou planejado?

Imediatamente após a detenção de um afegão de 24 anos, policiais disseram que ele agiu sozinho e que as autoridades responsáveis ​​pela aplicação de leis não tinham motivos para suspeitar de outras pessoas para organizar um ataque. Ao mesmo tempo, o chefe do Ministério das Assuntos Internos da Baviera, Joachim Herrmann, mencionou inicialmente que o suspeito tinha ofensas relacionadas a roubo na loja e nas drogas. No entanto, mais tarde, a polícia recebeu informações mais detalhadas: o homem trabalhou como detetive em uma das lojas e só testemunhou em várias investigações.

Ressonância política: escolas para o roteador

Marcus Zeder (CSS), o primeiro -ministro da Baviera, expressou uma profunda simpatia pelas vítimas e descreveu o incidente como um “ataque terrorista provavelmente”.

O chanceler federal Olaf Sholts enfatizou que o agressor “não pode contar com condescendência” e exigiu uma deportação precoce do atacante após o julgamento e a condenação.

O Burgomaster de Munique Dite Reuter (SDPG) notou que havia crianças entre as vítimas. “Estou profundamente chocado”, disse ele.

Como observa Tagesschau, no contexto de debates quentes sobre a política de migração na Alemanha, essa tragédia colocou novamente o procedimento para fornecer o asilo e a expulsão de migrantes ilegais.

Atmosfera de medo e reação da sociedade

As testemunhas argumentam que o pânico no epicentro dos eventos foi tão forte que algumas pessoas precisavam não apenas de assistência médica, mas também psicológica. A polícia cercou instantaneamente o distrito, e os paramédicos e voluntários paramédicos despacharam os feridos.

Concentre os relatórios on -line de que rumores e hipóteses sobre os possíveis organizadores de ataques são multiplicados nas redes sociais. No entanto, o plano da polícia para abster -se de conclusões prematuras e aguardar os resultados oficiais da pesquisa.

Ações operacionais e etapas adicionais

Uma unidade especial para combater o terrorismo e o extremismo sob o procurador -geral de Munique conduz uma investigação, realizando buscas e entrevistando testemunhas. Embora Spiegel indique publicações extremistas publicadas pelo suspeito anteriormente, as autoridades enfatizam que ainda é muito cedo para tirar as conclusões finais sobre as razões. Além disso, dada a extensão da tragédia e o número de vítimas, o julgamento pode ser aberto.

Manifestações não serão reduzidas, mas a segurança fortalecerá

Apesar do choque, os representantes do sindicato não planejam cancelar futuros comícios, mas precisarão de medidas de segurança mais rigorosas do município e da polícia.

Segundo Faz, as autoridades de Munique discutem urgentemente a possibilidade de mudanças temporárias nas estradas de março, a fim de evitar a repetição desses incidentes.

Isso é destacado pela Alemanha

Choque político na Alemanha: o chanceler Scholz chamou o membro da CDU de “Juper do Tribunal”

A Alemanha flutua para a frente e suas piscinas estão se afogando. DLRG está pronto para novos desafios

A Alemanha é uma tragédia em Munique: o carro colidiu com uma multidão de manifestantes. Testemunhas relatam golpes

Menos graduados, mais cursos on -line: mudanças nas universidades alemãs. Como os estrangeiros ajudam as universidades a sobreviver

A Alemanha é a descoberta do século: os cientistas encontraram uma maneira de controlar o sentimento de fome. A dieta do futuro: é possível “reprogramar” o cérebro para que haja menos

Alemanha – velocidade, câmeras e tribunais: como os detalhes resolvem todos. Quando a evidência perde o poder

Alemanha – Pão, queijo e advogado: um sanduíche alemão reescreve as regras do jogo.

A Alemanha é Baby Boomers para os Zumers: Verdade e Ficção em gerações. Como os rótulos afetam nossa percepção do outro e da sociedade como um todo

Novas lições da Alemanha: bônus generoso pela rejeição do carro

Volta à esquerda na Alemanha? Die Linke recebe milhares de novos apoiadores. Jovens e mulheres contam com a esquerda

Pedindo um pedestre na Alemanha: 5, 10 ou 15 km / h? Como não conseguir uma multa. Como não se tornar um agressor. Analisamos as leis da Alemanha

Debates quentes na Alemanha: Merts vs. Sholts – que venceu. Corrida do chanceler: conclusões -chave do debate

Empréstimos na Alemanha se tornam mais baratos, as economias derretem. Isso significa uma diminuição na taxa de BCE

Atualmente a preços altos: o que realmente reduzirá os preços. Eletricidade: que salvará portfólios de consumo

Eleições na Alemanha: As partes estão desinteressadas antes do momento decisivo. País na véspera das eleições: dados sensacionais das pesquisas