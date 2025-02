Mais recentemente, a alternativa para o Partido Alemão (AFD) foi considerado um pária na política européia. No entanto, hoje, ela recebe apoio cada vez mais notável na arena internacional. Um dos principais aliados foi o primeiro -ministro húngaro Viktor Orban, conhecido por sua difícil política de migração e declarações ambíguas. Recentemente, ele convidou a líder da AFD Alisa Weidel, a falar em uma conferência de imprensa em Budapeste, dizendo: “Para AFD – o futuro”.

Esta etapa foi uma virada simbólica para Orban, que anteriormente preferia se distanciar do AFD, apesar da semelhança de suas opiniões. Até recentemente, seu Partido Fidesz mantinha vínculos estreitos com CDs e CSs alemães. Agora, ao que parece, o Orban está apostando no AFD, que causa fileiras de partidas, observa a edição do T-Online.

Elon Musk como um catalisador de mudança

Outro número significativo, contribuindo para o crescimento da AFD, foi Ilon Musk. O bilionário tecnológico, conhecido por suas declarações provocativas, apoia ativamente o partido por meio de sua rede social X e também participa de eventos de campanha. Sua conversa com Alice Weidel no ar chamou a atenção não apenas na Alemanha, mas também no exterior.

“O apoio da máscara nos trouxe respeito e atenção nos círculos da direita européia”, disse Tamash Folich, assistente do Parlamento Europeu da AFD.

“Complemento completo”

O apoio internacional foi apropriado para a AFD, que visa fortalecer sua posição no Parlamento Europeu. Após a exclusão da facção da identidade e da democracia em maio de 2024, iniciada pela Associação Nacional França, Marine Le Pen, o partido estava isoladamente. O motivo da exclusão foi uma entrevista controversa com um dos líderes da AFD, Maximilian Krah, que se recusou a chamar membros de criminosos da SS.

No entanto, a AFD não abandonou. Em vez disso, ela formou uma nova fração – “Europa de nações soberanas”, unindo partes menores e ultra -verificadas. Embora inicialmente esse grupo tenha sido criticado mesmo dentro da AFD, chamando -o de “pilha de loucura”, gradualmente começou a ganhar peso.

Cooperação com FPö e outras forças à direita

O FPö austríaco, uma das partes mais influentes da direita da Europa, tornou -se um aliado importante da AFD. Apesar do fato de a FPö ter entrado na aliança “Patriots for Europe”, continua a manter vínculos estreitos com a AFD. Projetos conjuntos, como o formato de vídeo “Jung & Patriottisch” com a participação de Euro -puties Petra Shteger e Alexander Jungblut (AFD), afetando assuntos como “reemmigração”, “alta loucura” e conferências de imprensa a assuntos fortes, incluindo migração e política contra coco -19, demonstrar uma interação crescente entre as partes.

“O fato de não estarmos mais na mesma facção com o FPö, apenas fortaleceu nosso desejo de cooperação”, disse o vice -vice -Alexander Jungb.

Escândalos e novos desafios

Apesar do crescente apoio, a AFD continua a lidar com as críticas. O uso do conceito de “reemigração”, que está associado a uma retórica ultra-direita, causou insatisfação mesmo entre os aliados. Marin Le Pen, chefe da “Associação Nacional” francesa, condenou abertamente essa terminologia que levou a tensões entre as partes.

No entanto, a AFD continua a promover seu programa, em particular o aperto da política de migração e a proteção das fronteiras européias. Eventos conjuntos com festas como o Spanish Vox mostram que “a alternativa” procura ampliar sua influência fora da Alemanha.

A capacidade de adaptar

Afd, uma vez marginalizado na política européia, hoje demonstra uma incrível capacidade de se adaptar. Graças ao apoio de figuras como Viktor Orban e Ilon Musk, bem como a cooperação com FPö e outros poderes de direita, o partido recupera gradualmente a respeitabilidade. No entanto, seu futuro depende em grande parte, se pode superar os desacordos internos e se livrar da imagem do “Terista da Criança” na política européia.

Se a AFD conseguir manter um equilíbrio entre radicalismo e pragmatismo, pode se tornar uma força importante na Europa. Mas, como mostra a história, o caminho do reconhecimento raramente é fácil.

