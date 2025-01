Alemanha – Reconstrução para sempre: por que a Deutsche Bahn está repondo 173 ônibus em serviço e renovando 180 km de trilhos

A Deutsche Bahn anunciou o próximo encerramento de um dos corredores intermunicipais mais importantes entre Hamburgo e Berlim, de agosto de 2025 a abril de 2026. A rota é solicitada por milhões de passageiros todos os anos: até 30.000 pessoas utilizam 230 comboios diretos todos os dias. Porém, de acordo com os planos da empresa federal, durante o período de reconstrução será necessária a implantação do chamado “maior serviço de ônibus substituto” na Alemanha, o que deverá compensar a inacessibilidade da estrada.

A DB afirma que planeja operar até 173 ônibus por vez durante os horários de pico para conectar paradas temporariamente canceladas com serviços locais existentes. Para efeito de comparação: os ônibus farão 26 rotas e percorrerão um total de até 86 mil quilômetros por dia. Segundo o gerente de planejamento Silvio Künkel, são impostas exigências rígidas a todos os veículos:

Acessibilidade total (sem obstáculos). Grandes monitores de informações na cabine. Tirada perto dos assentos. Disponibilidade de rede WLAN para passageiros.

Além disso, de acordo com Tagesschau, os responsáveis ​​ferroviários encaram um serviço de autocarros em grande escala como uma experiência rara e importante: se este plano for bem sucedido, um projecto semelhante poderá ser utilizado noutras linhas movimentadas que necessitam de grandes reestruturações.

Solução alternativa: +45 minutos do horário normal

Quando o trecho for fechado, serão lançados trens de longa distância via Stendal, Ulsen e Salzwedel. Como resultado, os passageiros terão de suportar um aumento no tempo de viagem de cerca de 45 minutos.

Aos passageiros dos trens regionais (Regio) são prometidas rotas expressas especiais para compensar, pelo menos parcialmente, o atraso.

As estações onde os trens param temporariamente serão incluídas nas rotas de ônibus. A Ecovista, e não qualquer divisão da Deutsche Bahn, assumirá o papel de liderança nos transportes.

Uma modernização ambiciosa

A extensão total do corredor entre Hamburgo e Berlim é de aproximadamente 280 km e o DB planeja:

Renovar 180 km de vias e mais de 200 infraestruturas. Construir 6 “pontos de transferência” adicionais onde os trens de passageiros de alta velocidade possam ultrapassar os trens de carga. A reconstrução ou ampliação de 28 estações constitui a maior modernização individual nesta área.

Segundo a DB, o investimento total nesta área poderá ascender a várias centenas de milhões de euros, embora a empresa ainda não tenha anunciado números precisos.

Estratégia global

Funcionários da Deutsche Bahn dizem que o fechamento iminente da linha Hamburgo-Berlim é apenas parte de um plano maior para renovar os 41 principais corredores ferroviários da Alemanha. O objetivo é melhorar a pontualidade e o rendimento, uma vez que os atrasos constantes e as falhas técnicas se tornaram um problema crescente nos últimos anos.

O primeiro projeto de teste foi a reconstrução da Riedbahn entre Mannheim e Frankfurt.

O troço Hamburgo-Berlim é cerca de quatro vezes mais longo do que a linha mencionada no sul da Alemanha e exigirá recursos muito maiores e um encerramento prolongado (nove meses).

“Estamos cientes da extensão dos inconvenientes para os passageiros, mas sem um bloqueio completo e temporário não será possível tornar o corredor verdadeiramente moderno”, disse um porta-voz do DB. Assim que a obra for concluída, a empresa promete velocidades mais altas e operação confiável nas próximas décadas.

Por que é importante para os passageiros e para a economia

Uma das principais rotas para o norte

A linha Hamburgo-Berlim constitui um corredor estratégico para viagens de negócios e destinos turísticos.

230 trens por dia e 30.000 passageiros – não apenas residentes locais, mas também rotas de longa distância (por exemplo, para a Escandinávia).

Carga rodoviária

Se uma proporção significativa de passageiros optar pelo automóvel durante a reconstrução, espera-se uma maior compactação da autoestrada A24 (Hamburgo-Berlim).

A criação de uma vasta rede de autocarros visa abrandar o colapso do tráfego nas auto-estradas.

Renovação da frota ferroviária

Segundo a DB, após a reconstrução a rota ficará mais adequada para trens expressos de nova geração (por exemplo, ICE 4 e ICE 5), o que deverá aumentar a velocidade média e reduzir atrasos.

Prepare-se com antecedência: o que aconselham os especialistas

Planejar rotas

Ao reservar passagens para o período de agosto de 2025 a abril de 2026, leve em consideração o aumento do tempo de viagem (os trens levarão 45 minutos a mais).

Verifique onde fica o ponto de ônibus alternativo mais próximo.

Siga o cronograma de transporte

O diretor do DB, Silvio Künkel, garante que será criado um aplicativo online especial e uma linha direta para consulta aos passageiros.

A programação pode ser ajustada dentro de 9 meses, por isso é importante verificar as informações mais recentes um pouco antes da sua viagem.

Use trens expressos regionais

Alguns viajantes podem achar mais conveniente viajar parcialmente de Regional Express (RE) e combiná-lo com ônibus, em vez de esperar por um trem de longa distância.

“Entendemos a irritação das pessoas, mas caso contrário não será possível tornar a rede verdadeiramente confiável”, comentou DB. O tempo dirá o sucesso desta experiência de nove meses. No entanto, se tudo correr conforme o planeado, abordagens semelhantes para grandes reparações poderão surgir noutros corredores ferroviários “excessivamente cansados” na Alemanha.

