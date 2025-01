Alemanha revela o segredo: “Trick Glucose” ajuda a perder peso

Há quem diga que nascem novas dietas quase todas as semanas, mas a glicose – o truque tem causado verdadeira sensação não só nos Estados Unidos, mas também na mídia alemã. Esse método, promovido pelo blogueiro e especialista em nutrição Jesse Inhauspe, promete uma perda de peso simples e confiável devido a níveis competentes de açúcar no sangue. Focus Online e Stern já publicaram materiais nos quais examinaram esse conceito com mais detalhes, e dois voluntários realizaram um experimento de 21 dias, cujos resultados foram muito surpreendentes.

O que é “ponta de glicose” e por que falar sobre isso? O método se baseia na ideia de que a ordem em que consumimos os produtos é capaz de influenciar nos saltos dos níveis de açúcar no sangue. E como essas “explosões de glicose” contribuem para o ganho de peso, o aparecimento de acne e a sensação de letargia, Jesse Inhauspe oferece três passos que, segundo ela, dão um efeito impressionante:

Uma certa sequência de refeições

Comece uma refeição com vegetais (ou salada), depois passe para proteínas e gorduras (por exemplo, carne ou peixe), e só no final – carboidratos, incluindo pão e macarrão. Segundo Inhauspe, isso reduz a probabilidade de os níveis de açúcar no sangue subirem muito.

Treinamento “Vinagre”

20 minutos antes das refeições, beba um copo de água, misturando-o com uma ou duas colheres de chá de vinagre (mais frequentemente recomendado maçã). Stern escreve que os nutricionistas alemães tratam esse elemento com especial interesse: o vinagre é realmente capaz de desacelerar um pouco os processos digestivos, reduzir os picos de açúcar e ajudar a uma absorção mais suave dos carboidratos. Porém, é importante não exagerar e monitorar a reação do corpo.

Atividade fácil depois de comer

20 minutos depois de comer – uma curta caminhada, alongamento leve ou até mesmo limpar a casa. O fator chave é se mover. Segundo especialistas, a atividade física ajuda os músculos a utilizar o açúcar e, assim, estabiliza seu nível no sangue. Focus Online aponta que mesmo 10-15 minutos de carregamento moderado podem dar um resultado tangível.

A essência da experiência: 21 dias “de acordo com as regras”

Para testar se tal programa realmente funciona, dois voluntários – Laura e Max (os nomes mudaram) – decidiram aderir às recomendações de “glicose” por três semanas. A experiência deles é descrita em vários blogs alemães sobre alimentação saudável e também é notada por Brigitte.

Laura observou que no início teve que se controlar para seguir a ordem exata dos produtos. Água com vinagre antes das refeições “não parecia das mais agradáveis”, mas ela rapidamente se acostumou, principalmente quando percebeu que depois de comer não havia sensação de peso e sonolência.

Max admitiu que foi mais difícil absorver os carboidratos no final da refeição do que o esperado. Falou em “reestruturação psicológica”, porque normalmente o pão está na mesa desde o início. Porém, uma semana depois, Max percebeu que não sentia mais um forte ataque de fome algumas horas depois do jantar.

Após 21 dias, ambos os participantes relataram perda de peso perceptível – uma média de 2 a 3 quilos cada, sem contagem rigorosa de calorias. Segundo Laura, sua pele começou a ficar mais saudável e Max percebeu um aumento de energia e uma diminuição na vontade de comer doces.

Observe que nutricionistas e treinadores esportivos alemães tratam a “torre de glicose” da maneira certa. A publicação Die Zeit publicou comentários sobre especialistas que enfatizam que a chave do sucesso está escondida não apenas na ordem dos alimentos, mas também na composição geral da dieta, bem como na atividade física suficiente. Em particular, o “truque da glicose” pode ajudar aqueles que sofrem frequentemente de saltos nos níveis de açúcar no sangue ou nos níveis de açúcar no sangue quando os níveis de glicose caem.

Nuances importantes

O excesso de ácido acético pode prejudicar a mucosa gástrica e o estado do esmalte dos dentes, por isso os nutricionistas aconselham não se esquecer de diluir o vinagre com água e não ultrapassar as doses recomendadas.

Qualidade alimentar

Os vegetais e as proteínas terão um efeito maior se forem produtos novos e de alta qualidade. Da mesma forma, nem todos os carboidratos são iguais: o pão integral é muito mais útil que o branco.

Restrições individuais

Pessoas com doenças gastrointestinais ou distúrbios metabólicos devem consultar um médico antes de tentar novos padrões nutricionais.

Não é uma “varinha mágica”

A julgar pelas análises dos experimentadores e comentários publicados na mídia alemã, o “truque da glicose” pode ser uma ferramenta útil para controlar o açúcar no sangue e perder peso gradualmente. No entanto, esta não é uma “varinha mágica”: a dieta e a atividade regular moderada continuam a ser fatores fundamentais para o sucesso. Como resume o Focus Online: “Se você também cortar o excesso de calorias, substituir os carboidratos rápidos por caminhadas lentas e leves e lembrar que depois de comer, os quilos extras começam a desaparecer naturalmente”.

