Alemanha – risco mortal: por que os homens devem ser vacinados do HPV

Até recentemente, os papilomas humanos (HPV) na consciência pública estavam principalmente associados ao câncer do colo do útero em mulheres. No entanto, um novo estudo publicado pelo Robert Coha Institute (RKI) prova de forma convincente: os homens também estão em perigo. Segundo o RKI, cerca de 2.900 casos de câncer causados ​​pelo HPV são diagnosticados a cada ano por sexo mais forte.

Como a publicação de Der Spiegel é esclarecedor, os especialistas pediram a prestar atenção especial à escala desse problema. Entre as formas identificadas, existem tumores na área do ânus e genitais (cerca de 1000 casos por ano), bem como o câncer da cavidade oral e da garganta (cerca de 1900 casos por ano).

Muito ou um pouco?

Comparado ao número total de doenças oncológicas anuais em homens, que, segundo o RKI, atinge 270.000, o número 2900 pode parecer insignificante. No entanto, os especialistas enfatizam sua importância crítica: cada uma dessas doenças é potencialmente fatal e, infelizmente, pode ser evitada. Desde o primeiro momento de infecção até a formação de um tumor, ele pode gastar por mais de um ano e às vezes décadas. Enquanto isso, o vírus consegue infligir danos significativos ao corpo.

De acordo com os epidemiologistas alemães citados em foco on -line, em tempo hábil e, acima de tudo, a vacinação em massa pode reduzir consideravelmente o número de consequências graves, porque as vacinas modernas contra Papillomviren humano (HPV) demonstram uma eficácia de quase cem em comparação com certas cepas do vírus.

HPV: o companheiro “calmo” mais maciço

Segundo o mesmo relatório, RKI, quase todas as pessoas sexualmente ativas pelo menos uma vez em sua vida atendem ao HPV – existem mais de 200 tipos desses vírus no total. Na maioria das pessoas, a doença é assintomática e o corpo enfrenta independentemente da infecção. Mas quando o vírus é “atrasado”, é capaz de levar a mudanças oncológicas.

Na maioria das vezes, a ligação entre o HPV e o câncer do colo do útero é discutida – mas a realidade é que os homens podem não ser menos difíceis. O câncer do pênis, as regiões anal e a cavidade oral é apenas o cume do iceberg. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de metade de todas as neoplasias malignas associadas ao HPV são uma longa linhagem estudada que há muito são estudadas por cientistas, o que significa que uma vacina eficaz foi desenvolvida contra eles.

Oi que eles não sabem

A Alemanha tem recomendações claras para proteção contra o HPV. O Comitê de Vacinação Permanente (STIKO) é vacinado para meninas desde 2007 e 2018 – para meninos de 9 a 14 anos. Para obter proteção completa, você deve obter duas vacinas com um intervalo de pelo menos cinco meses. Se a vacinação não tivesse tempo de gastar no tempo, deve ser concluída até 17 anos.

Apesar disso, apenas um terço dos adolescentes aos 15 anos na Alemanha está inteiramente protegido contra cepas perigosas do HPV. Essas estatísticas são fornecidas pela RKI em seu relatório para 2023. Segundo jornalistas do portal tagesschau, a situação é agravada pela baixa consciência dos pais sobre os riscos associados ao HPV nos fios. Consequentemente, muitas famílias não atribuem muita importância à vacinação apropriada dos meninos, embora para as meninas, ela já se tornou uma medida familiar de prevenção.

“Baixa incidência”

Os dados de 2900 novos casos de câncer causados ​​pelo HPV nos homens parecem modestos no contexto geral, mas estamos falando de doenças potencialmente fatais e amplamente preventivas. Os médicos alemães destacam: Sob condições em que há vacinas seguras, qualquer atraso pode significar casos adicionais de câncer, cursos de tratamento longos e caros e, muitas vezes, o risco de morte.

Especialistas indicam a importância do diagnóstico precoce, inspeções regulares de um especialista e informam a população dos perigos do HPV. É enfatizado que o vírus é transmitido sexualmente – isso significa que o trabalho competente da educação sexual continua sendo um elemento -chave da prevenção.

Perspectivas e recomendações

Expansão da consciência. As organizações médicas e as escolas devem disseminar mais ativamente informações sobre o HPV, incluindo mestrado classes e conferências de campo em estabelecimentos educacionais.

Vacinação preferencial. Maior financiamento de programas que permitem a vacinação gratuita ou subsidiada, especialmente em grupos de risco.

Aumente o papel dos médicos de família. Os pacientes costumam confiar no médico “”, informando -o sobre o HPV e a vacinação através de terapeutas e pediatras pode ser mais eficaz.

A ênfase no público masculino. A propaganda de vacinação em meninas é realizada há muito tempo no nível estadual, mas para os meninos, uma campanha semelhante não é suficiente.

Segundo especialistas em saúde pública, a triagem e a vacinação regulares são duas ferramentas confiáveis ​​que podem modificar radicalmente as estatísticas das doenças suportadas pelo HPV.

As realizações da medicina moderna oferecem proteção de quase cem por cento contra as cepas de HPV mais perigosas, mas o sucesso só é possível que o maior número possível de pessoas conheça a importância das vacinas e da saúde do controle.

Isso é destacado pela Alemanha:

Choque na Alemanha: o migrante cometeu 51 crimes por mês. A polícia está desamparada? Como uma recorrência evitou punição

Eleições na Alemanha: o SPD promete investimentos e reformas sociais. Educação, impostos, clima, economia e não manual?

Mitos de laticínios: o que é útil e o que é uma dica de marketing? Iogurte, céu, queijo cottage – super -herói na sua geladeira

O nome do bebê é o primeiro passo em seu destino único. Segredo do nome: como isso afeta a vida da criança

Socialismo, Clima, Impostos: O Futuro da Alemanha no Programa Linke. Justiça energética e luta de classes

HDs antes das eleições na Alemanha: uma curva radical ou uma fenda. Pré-eleição do programa, desacordos internos e manifestações em massa

Quando um dentista é mais importante que um neurologista: novas hipóteses sobre as causas da demência. Papel secreto de Neisseria: gonorréia contra o declínio cognitivo?

Eleições na Alemanha: 29 jogos no início, mas se todos terminarem. A Baviera – duas partes: por que HDs e CSS são separadamente