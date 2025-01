Alemanha se prepara para eleições: o que fazer para garantir que seu voto seja contabilizado

Com as eleições parlamentares antecipadas marcadas para 23 de fevereiro de 2025, os eleitores alemães têm agora um período de tempo mais curto para cumprir as formalidades administrativas e apresentar o seu voto. Segundo informações resumidas pela ZDFheute, o principal risco é que os votos que cheguem às assembleias de voto depois das 18 horas do dia das eleições não sejam contados. É, portanto, importante conhecer as principais datas e detalhes do procedimento, especialmente para aqueles que planeiam votar por correspondência.

No contexto de eleições antecipadas, o tempo de preparação e apresentação de documentos é reduzido ao mínimo: o Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier anunciou em 27 de dezembro a dissolução do Bundestag, o que significa que foi possível solicitar formalmente uma votação por correio de esta data.

Desde 2009, já não é necessário motivar o voto por correspondência, o que aumentou significativamente a popularidade desta forma de participação nos últimos anos. Por exemplo, nas eleições anteriores para o Bundestag (2021), quase 47,3% aproveitaram esta oportunidade, o que é um recorde.

Cinco questões principais sobre votação por correio

Quando devo solicitar uma votação?

As candidaturas são aceites a partir de 27 de dezembro, imediatamente após o anúncio oficial das eleições antecipadas.

Prazo final: 21 de fevereiro (sexta-feira) às 15h. Em casos raros, em caso de emergência, a declaração pode ser feita antes das 15 horas do próprio dia da votação (23 de fevereiro).

Como se inscrever?

Na sua casa principal: pessoalmente, por correio, fax, e-mail ou cada vez mais online.

Alguns municípios utilizam o sistema digital “OLIWA” (Online-Wahlschein-Antrag). As solicitações não podem ser feitas por telefone.

A solicitação deverá indicar seu nome e sobrenome, sua data de nascimento e seu endereço exato (se desejar, um endereço alternativo para envio dos documentos).

Quando chegará o envelope contendo a cédula e por que o prazo é tão apertado?

Apesar da possibilidade de solicitação de documentos a partir do final de dezembro, muitos municípios só iniciam o envio efetivo na primeira quinzena de fevereiro.

Como explica a inspetora eleitoral federal Ruth Brand, os preparativos para a votação pelo correio normalmente começam entre 6 e 10 de fevereiro, dando aos eleitores apenas cerca de duas semanas para preencher e enviar a papelada.

Como posso devolver minha cédula para garantir que ela chegue a tempo?

Recomenda-se o envio do envelope o mais rápido possível: a Deutsche Post garante a entrega se a carta contendo o boletim de voto for colocada na caixa de correio até quinta-feira, 20 de fevereiro, antes do último esvaziamento da caixa de correio.

A forma mais fiável é apresentar os documentos preenchidos diretamente à autoridade competente (por exemplo, administração local).

Pode também deslocar-se com o “cartão de eleitor” (do kit de voto por correspondência) a qualquer mesa de voto do seu círculo eleitoral e aí votar pessoalmente, mediante apresentação de documento de identidade.

O que devem fazer os alemães que vivem fora da Alemanha?

Se uma pessoa não estiver recenseada no país, mas desejar votar, deverá apresentar um pedido por escrito para ser incluída na lista eleitoral do município em questão antes de 2 de fevereiro.

O formulário de candidatura é selecionado com base no facto de o eleitor ter vivido na Alemanha durante pelo menos três meses após o seu 14º aniversário (e se isso não tiver ocorrido há mais de 25 anos).

É melhor enviar os materiais preenchidos para votação de ausentes por correio aéreo marcado como “prioridade”.

Note-se que em condições de eleições antecipadas e prazos apertados, mesmo uma pequena percentagem de votos não contados pode afectar o resultado final.

Mecanismos de segurança

O Comissário Eleitoral Federal enfatiza que o voto por correspondência na Alemanha está protegido de forma confiável contra fraudes:

Sistema de contabilidade unificado. O boletim de voto só pode ser emitido após requerimento oficial, sendo o voto por correspondência registado nos cadernos eleitorais para evitar duplicações.

Dois envelopes. Um está embutido no outro: isso garante o sigilo da expressão da vontade.

Responsabilidade pessoal do eleitor. Cada pessoa assina uma declaração confirmando que preencheu pessoalmente a votação.

Endereço de controle. Caso os documentos sejam enviados para local diferente do endereço principal, o município também enviará aviso de controle por questões de segurança.

Contagem da noite eleitoral. Todas as cédulas postais recebidas antes das 18h00 são abertas e contadas manualmente ao mesmo tempo que as urnas, exceto no caso em que o resultado “alcance” mais tarde (como às vezes acontece nos EUA).

Do aplicativo ao envelope: um guia passo a passo

1. Recebemos (ou baixamos) o formulário de inscrição

A partir do dia 27 de dezembro, o site oficial do seu município deverá disponibilizar o formulário ou instruções adequadas por e-mail.

2. Preencha todos os campos

Não se esqueça de incluir seu nome completo, data de nascimento, endereço e forma de entrega desejada. Se desejar, um endereço adicional para recebimento.

3. Envie uma inscrição

Você pode comparecer pessoalmente à administração, online se tal serviço estiver disponível (OLIWA), ou por fax, correio ou e-mail.

4. Estamos aguardando uma carta com boletim informativo

Em fevereiro, o município enviará o pacote de documentos necessários: boletim de voto, explicação, dois envelopes e “cartão de eleitor”.

5. Vote e envie

Preenchemos a cédula estritamente por conta própria, colocamos no envelope interno, lacramos, assinamos o requerimento anexo e colocamos tudo no envelope externo. Em seguida, vá para a caixa de correio o mais rápido possível ou pessoalmente para a autoridade, se tiver medo de se atrasar.

Por que esta informação é importante?

Devido à campanha eleitoral invulgarmente curta, muitos simplesmente não têm tempo para compreender as regras, apresentar uma candidatura ou enviar um envelope a tempo. Ao mesmo tempo, o voto por correspondência permitirá aos eleitores que não possam deslocar-se à assembleia de voto no dia da votação (por motivos de saúde, trabalho ou permanência no estrangeiro) manifestarem a sua vontade. Como salienta o Die Welt, juntamente com o crescente interesse em formatos de votação alternativos, o papel do voto por correspondência num futuro próximo só será

