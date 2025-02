Os blogueiros da imprensa alemã e do YouTube nunca se cansam de nos surpreender com novas versões de lendas e mitos ao redor do próprio Reichstag e Bundestag. Na véspera das eleições em 23 de fevereiro, quando os alemães determinam quem governará o país nos próximos quatro anos, o espaço de informação é cheio de histórias que às vezes são difíceis de distinguir da realidade. Vamos analisar vários dos mitos mais discutidos, com base nos materiais da mídia alemã principal, como Der Spiegel, ARD, Deutsche Welle e canais populares do YouTube.

Um dos rumores mais ardentes afirma que, sob a construção do Reichstag, há um bunker secreto. Segundo alguns autores e blogueiros, esse complexo subterrâneo teria servido como refúgio para os políticos durante o nazismo e ainda opera na Alemanha moderna. No entanto, muitas pesquisas realizadas por jornalistas e historiadores independentes refutam essas versões.

Durante a reconstrução do Reichstag após a unificação da Alemanha, todas as instalações foram cuidadosamente documentadas e convertidas. Se houver salas ou porões técnicos, eles não têm o status de bunkers secretos “militares”. Rumores sobre o “bunker secreto”, bem como em muitas cordas escondidas com olhos estrangeiros, geralmente surgem no contexto de fatos históricos nos abrigos de bombas de Berlim da Segunda Guerra Mundial, mas no próprio reichstag, uma estrutura é uma estrutura não confirmado por dados oficiais.

Comitê Secreto ou de Iniciativa?

Alguns blogueiros, por exemplo, no canal Mysteren des Bundestags, argumentam que o nome Ulysses oculta um determinado comitê ou iniciativa dentro do Bundestag. No entanto, oficialmente nenhum vínculo institucional ou organizacional entre Ulisses (como um herói ou caráter mitológico de Roman James Joyce) e o Bundestag não existe.

Em um certo número de publicações, o termo “Ulisses” (Lat. Ulysse) é usado como uma metáfora para descrever um caminho complexo e sinuoso de reformas e transformações percorridas pelo Parlamento alemão a partir do momento de seu fundamento. Assim, a referência a Ulisses é um símbolo de perseverança, uma longa jornada e dificuldades superando, mas permanece exclusivamente de alusão cultural e literária.

Crianças Whatsapp: O gato secreto dos deputados?

Outro mito, atendido ativamente pela mídia, diz respeito ao grupo secreto do WhatsApp, supostamente existente, unificando os deputados de Bundestag. Segundo rumores, ele discute não apenas as negociações dos bastidores, mas também planos estratégicos que afetam o destino do país. Jornalistas que entrevistaram fontes anônimas sugeriram que essa plataforma se tornou um canal de comunicação não oficial dentro do Parlamento.

No entanto, representantes oficiais do Bundestag refutam categoricamente essas declarações, indicando que todas as comunicações são mantidas dentro da estrutura de protocolos estabelecidos e medidas de segurança. Obviamente, os deputados usam ativamente os canais de comunicação digital, como o WhatsApp e o Telegram, mas os detalhes de seus “gatos fechados” permanecem no campo de rumores e vazamentos.

Telefones celulares

O Bundestag tem um regulamento que regula o comportamento dos deputados na sala de reuniões plenárias. O uso de telefones celulares não é completamente proibido, mas há restrições no conjunto, a manutenção de emissões diretas, bem como outras formas de uso de aparelhos que podem interferir nas reuniões ou divulgar materiais confidenciais.

Em alguns casos, os deputados podem usar smartphones para ler documentos ou comunicações urgentes, mas você pode realmente tirar conversas telefônicas ou tirar fotos / tirar vídeos sem autorização.

Como você pode ver, não há proibição completa, mas há uma ordem estrita que requer restrições sérias ao uso de telefones durante as sessões.

A influência da revolução francesa

O princípio da soberania popular e dos valores da Revolução Francesa – Liberdade, Igualdade, Confrote – teve um enorme impacto no treinamento das democracias europeias, incluindo o alemão. As instituições democráticas modernas, incluindo o Bundestag, são amplamente baseadas em tradições liberais-democráticas comuns à Europa.

A solução arquitetônica com a cúpula transparente do Reichstag, simbolizando a “transparência do poder” e o conceito de debate público refere -se às idéias da educação, intimamente ligadas aos eventos da Revolução Francesa. Assim, a influência dessas idéias históricas no Bundestag moderno é uma metáfora poderosa para um longo processo evolutivo na política.

Símbolos e rituais misteriosos

Algumas mídias e blogueiros refletem o ritmo de que os símbolos misteriosos estão ocultos nas decisões internas e arquitetônicas do Bundestag, referindo -se a tradições e rituais antigos. Dependendo da versão deles, certos elementos da decoração ou o arranjo do edifício têm um significado profundo inspirado pela mitologia antiga ou ideais revolucionários.

Os especialistas são dissipados por essas especulações românticas. A maioria dos “símbolos”, assim chamados, são frutos do plano criativo de arquitetos e designers que procuraram criar um espaço que incorpore os ideais de abertura, diálogo e democracia. Construções transparentes, a leveza das linhas e as formas harmoniosas enfatizam a disponibilidade e a transparência do poder e não servem de base para os rituais secretos.

Para resumir

O jornalismo moderno e os testes de especialistas dissipam gradualmente o nevoeiro de mitos em torno do Reichstag e do Bundestag. No entanto, a discussão das lendas ajuda a entender melhor como a memória histórica e as tecnologias modernas estão ligadas ao espírito da sociedade, formando uma imagem única do poder político.

Por trás do aparente mistério da política moderna, uma história rica e complexa está oculta, na qual a realidade e os mitos estão ligados à maneira mais inesperada.

