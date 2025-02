Alemanha – taxa descendente, aumento do preço: se o BCE puder pacificar a inflação

O Banco Central Europeu (BCE) mais uma vez reduziu a taxa de depósito – desta vez em 0,25 pontos percentuais, o que o reduziu para 2,75%. Para os mutuários, essas notícias parecem mais do que encorajadoras, porque você pode contar com empréstimos mais baratos. Mas os depositantes, pelo contrário, examinam a decisão do BCE com ansiedade óbvia: o crescimento da inflação deprecia consideravelmente as economias e a perspectiva de obter uma porcentagem ainda menor parece extremamente pouco atraente.

Muitos especialistas ficam perplexos por que o BCE optou por atenuação adicional da política monetária em condições quando a inflação na Alemanha aumentou novamente para 2,6%. Como resultado, aqueles que armazenam dinheiro nos bancos têm lucratividade real, provavelmente estarão no vermelho.

Se você tiver que esperar pelo mais barato

Um dos principais problemas resultantes de potenciais compradores de habitação: os empréstimos hipotecários se tornarão mais acessíveis? Teoricamente, uma diminuição na taxa de depósito dá aos bancos um motivo para fornecer aos mutuários refinanciamento mais barato. No entanto, no caso do setor imobiliário, tudo é mais complicado.

De acordo com o portal FMH – Finanzberatung, a taxa de juros dos empréstimos de construção com fixação por 10 anos é agora em média, 3,49%. Segundo o banco, a praia varia de 2,95% a 4,72% ao ano.

Uma diretiva -chave para uma hipoteca é a lucratividade das obrigações do Estado alemão de dez anos. É ela quem determina em grande parte o custo de Pfandbrieffe, que os bancos usam para refinanciar empréstimos habitacionais.

De acordo com Max Herbst, o chefe do FMH – Finanzberacting, que se refere ao FAZ até que o BCE esteja começando a realmente combater a inflação, os investidores exigirão um prêmio de risco. Em última análise, isso afeta o custo de uma hipoteca. Qualquer pessoa que planeja contratar um empréstimo para a compra de moradia deve incluir: uma queda na taxa de depósito do BCE nem sempre leva diretamente a uma redução de juros sobre empréstimos hipotecários de longo prazo.

Depósitos urgentes: porcentagem “alta”

Enquanto alguns se perguntam se os empréstimos se tornarão mais baratos, outros estão preocupados com o aperto das condições dos depósitos:

Segundo Verivox, em novembro de 2024, a taxa média de juros em depósitos urgentes de dois anos atingiu 3,39% e agora caiu para 2,24%.

Com uma inflação de 2,6%, o rendimento real de tais depósitos vai menos.

Ao mesmo tempo, alguns bancos ainda estão tentando atrair clientes com apostas mais atraentes:

Pelo período anual, o BMW Bank na Alemanha oferece 2,75% e o DHB holandês – 2,85%. Graças à plataforma Weltsparen, você pode abrir uma contribuição para o Banco Comercial Europeu (Europäischer Handelsbank) para 2,80% com depósitos de até 100.000 euros (através do Fundo Lituano). Para uma contribuição de três anos, o Haitong português também fornece 3,00% pela WeltsParen. O Banco Alemão de Hanso (Hanzo Bank) está limitado a 2,55% no mesmo período sem intermediários. Se você estiver pronto para “congelar” a capital por 10 anos, o Deutsche Kreditbank (DKB) oferece 2,50%.

Especialistas do mercado indicam: mesmo essas taxas de “pico” raramente compensam os preços, o que significa que as economias realmente perdem seu poder de compra.

Dinheiro sob demanda

As taxas de contas noturnas (depósitos de demanda) também diminuíram consideravelmente no contexto das decisões recentes do BCE. O indicador médio está agora no nível de 1,56% e na maioria dos bancos regionais – ainda mais baixos (aproximadamente 0,54-0,55%). Apenas algumas instituições excederam o limiar de 1%.

No entanto, várias organizações continuam a organizar “funções promocionais”, atraindo novos clientes com uma alta taxa de juros por um período limitado:

De acordo com o FMH, o XTB, como parte do sistema de seguro de depósito alemão, oferece 4,00% (mas apenas três meses). O Luxemburgo Advanzia promete 3,5% por três meses, também exclusivamente para novos investidores.

O foco on -line enfatiza que, após o período anterior, os bancos geralmente reduzem a taxa no nível médio de mercado. Portanto, a vantagem pode ser temporária.

Instalação: Prazer dobrando

Embora os juros dos depósitos caiam, os empréstimos ao consumidor (por pagamentos) permanecem muito caros. Se em janeiro de 2022, a taxa média de empréstimo de 60 meses foi de 3,7%e, no final de 2022, esse número aumentou para 5,95%. Atualmente, de acordo com as estimativas da FMH, ele já atingiu 7,17%.

É certo que as propostas variam consideravelmente: um local onde você pode encontrar 4,99%e, em algum lugar, você terá que se livrar de 12,67%. Especialistas aconselham para comparar as condições em vários bancos e levar em consideração a comissão, custos adicionais, bem como seu próprio histórico de crédito.

Descoberta: empréstimo “mais caro”

A diminuição das taxas básicas do BCE dificilmente afetou a porcentagem do uso de cheque especial na conta corrente. De acordo com os dados mais recentes, a taxa média é de 11,45% e, em alguns casos, atingiu 12,76%.

Os bancos são tradicionalmente descobertos a taxas básicas, mas o número final é muito maior. Os observadores financeiros de Spiegel e Die Zeit lembram que o cheque especial é a opção mais desvantajosa para um empréstimo que é melhor usado apenas em casos extremos e por um curto período.

O que esperar então?

Muitos analistas da Alemanha acreditam que o BCE não se concentrará nas decisões atuais e continuará a manobrar entre o conteúdo da inflação e a estimulação econômica. Segundo Faz, o destino das novas taxas de juros depende da dinâmica das expectativas da inflação, do estado do mercado de trabalho e dos riscos globais associados à instabilidade política.

Se a inflação continuar a crescer, os investidores incorporarão o “prêmio da inflação” no preço do empréstimo e os bancos transferirão essa cobrança para os clientes. Se os preços forem estabilizados, talvez os depósitos aumentem ligeiramente e os empréstimos se tornem um pouco mais acessíveis.

Na prática, isso significa que aqueles que planejam os depósitos devem monitorar cuidadosamente as ofertas de diferentes bancos e não ter medo de alterar os produtos financeiros se aparecerem condições novas e mais favoráveis. Os analistas recomendam que os mutuários avaliem os riscos antecipadamente e não calculem que uma diminuição na taxa de depósito por automática fará uma hipoteca ou um empréstimo de consumidor mais barato.

“A segurança custa dinheiro, mas cria confiança a longo prazo em sua vantagem”, lembra especialistas financeiros, comentando a escolha entre períodos curtos e longos de uma taxa fixa na hipoteca. E em uma situação em que a inflação aumenta mais rapidamente do que seu interesse em depósitos, esse pensamento parece particularmente relevante.

