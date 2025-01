As autoridades ucranianas decidiram tomar medidas adicionais para devolver os compatriotas que deixaram forçado para a Alemanha. Como parte desse plano, está planejado abrir uma série de “centros unitários” destinados a assistência prática para os retornados.

Uma das primeiras instituições desse tipo será colocada em Berlim, a fim de fornecer uma ampla gama de serviços que chegaram à Alemanha após a assistência da busca por moradia e trabalho para consultas sobre programas educacionais.

O vice -primeiro -ministro da Ucrânia Alexei Chernyyshov, em entrevista à DPA, enfatizou que muitos refugiados ucranianos estão planejando seriamente voltar. Ele observou que a principal missão dos “centros de unidade” é simplificar o processo de adaptação em sua terra natal e dar a eles os recursos necessários para a rápida inclusão na vida pública.

… Em coordenação na coordenação desta empresa, ela pertence ao Ministério da Unidade Nacional, treinada em dezembro do ano passado. Segundo Chernyyshov, sua tarefa é ajudar os cidadãos a reintegrá -los e motivá -los a participar ativamente do desenvolvimento econômico e social do país.

A iniciativa do governo não é apenas convidada para o convite das pessoas para voltar: a Ucrânia procura criar condições de estabilidade a longo prazo para que os cidadãos se sintam confiantes durante a mudança. Segundo Kyiv, essa abordagem é capaz de fortalecer a economia e aumentar o potencial geral do estado.

