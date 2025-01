Em várias publicações – e não apenas no perfil, o assunto dos esportes na vida humana se torna um dos principais. Não é um segredo para ninguém o quão importante é a atividade física manter a saúde e o vigor na velhice. Nesse contexto, são atraídas as conclusões dos pesquisadores dinamarqueses: eles conseguiram estabelecer que certos esportes podem realmente prolongar a vida. E se você procura uma maneira de ficar em forma até a velhice, esses são três tipos de atividade que se assemelham aos verdadeiros “elixires” da longevidade.

Por 25 anos, os cientistas da Dinamarca analisaram o estado de 8.500 voluntários para adultos saudáveis, prestando atenção ao tipo de esporte que escolhem e o estilo de vida que lideram. Durante o período de observação, 4.500 pessoas morreram desta amostra e os pesquisadores compararam os dados dos mortos com seus hábitos esportivos.

Essa longa experiência ajudou a identificar um vínculo específico entre as classes de certos esportes e a expectativa média de vida. Como o Focus Online aponta, estudos de grande escala são particularmente preciosos, porque eles levam em consideração não apenas mudanças de curto prazo, mas também a longo prazo.

Três campeões de longevidade

Após a análise, acabou: no que diz respeito a “empurrar” a velhice, os mais eficazes são os comando e esportes gêmeos.

Ele acabou sendo um líder absoluto. As tênises podem contar com mais de 9,7 anos para a expectativa média de vida. Segundo especialistas, o segredo está não apenas no esforço físico, mas também em contato social ativo: o parceiro ativo motiva constantemente para melhorar o equipamento e mover mais.

Fornece um aumento médio de 6,2 anos. Como o tênis, o badminton implica uma intensa atividade motora e um contato constante com outro jogador. Mesmo um jogo curto significa que as pessoas têm uma sensação de emoção e voltam ao estado das crianças para “brincar por prazer”, que, segundo os psicólogos, é extremamente importante para a saúde emocional.

Adicione cerca de 4,7 anos de vida. É um esporte de equipe clássico que opera todos os grupos musculares e ensina você a interagir com os parceiros. Os jornalistas esportivos do BILD observam que os jogadores de futebol, os membros restantes do treinamento e participação regulares em partidas amadoras, apóiam não apenas sua forma, mas também laços sociais sustentáveis ​​dentro da equipe.

Mas e as visões individuais?

Obviamente, há uma vantagem apenas para os cursos: a natação pode adicionar 3,4 anos, correr – 3.2 e ginástica – 3,1 anos. Embora isso seja um pouco menor que os indicadores das classes de comando, os cientistas dinamarqueses enfatizam que mesmo esse resultado já é suficiente para falar de um efeito positivo duradouro no sistema cardiovascular e em um poço global.

Fator social

Como os autores do estudo indicam, o efeito da “longevidade coletiva” é explicado não apenas pela carga esportiva, mas também por um elemento de interação social. Nos esportes coletivos, nos comunicamos, trocamos emoções, entramos no ritmo da ordem e, assim, aliviamos o estresse, o que poderia afetar a saúde. O artigo sobre o portal Spiegel Gesundheit sublinha: esse aspecto psicológico é importante como uma atividade física. O cérebro precisa de um sentimento de propriedade para desenvolver mais ativamente “hormônios de bom humor” e fornecer uma recuperação mais rápida após cargas.

Instinto infantil

Os pesquisadores observam separadamente que classes como tênis ou badminton ativam a emoção de crianças em nós, o que desperta motivação interna e contribui para uma melhor absorção de habilidades. Tocamos não apenas pelo resultado, mas também pelo prazer do processo, o que reduz o estresse e mantém o humor a um nível alto. Segundo os psicólogos, é esse aspecto do “jogo” de treinamento que se torna um estímulo de energia natural para o corpo.

O principal é encontrar a alegria de se mover

Todos os especialistas concordam: para que o esporte realmente sirva à prevenção do envelhecimento, deve ser um prazer. Caso contrário, as classes podem ser transformadas em um dever de rotina, que cancelará os efeitos positivos associados à ascensão emocional e à participação social.

