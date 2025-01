Alemanha – Uma nova era nos departamentos de carnes: Aldi Süd introduz padrões rígidos para salsichas

O varejista de descontos Aldi Süd parou recentemente oficialmente de vender salsichas produzidas no “nível mais baixo de criação” (nível 1). A empresa disse que isso fazia parte de uma estratégia de longo prazo para avançar para produtos das categorias 3 e 4, que atendem a padrões mais elevados de bem-estar animal.

Como salienta o Tagesschau, muitos grandes retalhistas alemães já anunciaram a sua intenção de avançar para formatos de cultivo mais responsáveis. A Aldi Süd é, no entanto, uma das primeiras cadeias a aplicar esta regra especificamente aos produtos de charcutaria, e não apenas à carne fresca.

Quando e onde os produtos de Nível 1 desaparecerão?

— Aldi Süd: já retirou estes enchidos das prateleiras e continuará a ampliar a gama dos níveis 3 e 4.

— Aldi Nord: a eliminação definitiva dos produtos à base de carne de primeira categoria está prevista até ao final de 2025.

– Rewe/Penny: até o final de 2025, embora para aves e suínos os prazos sejam ainda mais próximos – em algumas regiões eram esperados até o final de 2024.

— Lidl: segundo os representantes da rede, basta “finalizar algumas posições” na categoria de embutidos.

Edeka, Kaufland e Netto ainda não anunciaram datas específicas, ressaltando que tudo depende dos fornecedores e da disponibilidade de matéria-prima de melhor qualidade. Algumas fazendas, como apontam as próprias empresas, exigem investimentos significativos e reestruturação da tecnologia de cultivo, o que leva tempo.

O que é “nível de crescimento” e por que é importante?

A iniciativa Haltungsform é um sistema de rotulagem voluntário introduzido para carnes e produtos cárneos (porco, bovino, aves). Está dividido em 4 níveis:

Haltungsform 1 (“Stallhaltung”/nível básico)

Atende aos requisitos legais mínimos de espaço, ventilação e energia.

Carcaça tipo 2 (“caixa estável plus”)

Os animais beneficiam de um pouco mais de espaço, por vezes de um ambiente enriquecido (como camas de palha, brinquedos ou equipamento adicional) que lhes permita apresentar um comportamento natural; Em geral, isso não excede muito os padrões estaduais, mas já excede os requisitos mais mínimos.

Haltungsform 3 (“Außenklima” / acesso ao ar fresco)

Associado ao acesso obrigatório ao exterior (por exemplo, “fontes” especiais ou recintos ao ar livre), aumento da área de alojamento e padrões de alimentação melhorados; o meio ambiente está mais próximo das condições naturais

Haltungsform 4 (“Premium” / geralmente atende aos padrões orgânicos ou ecológicos)

Normalmente, isso envolve criação ao ar livre, uma área significativamente maior para cada indivíduo e o uso de alimentos ecológicos ou orgânicos; Aqui, as necessidades naturais dos animais são respeitadas ao máximo.

Nos níveis 3 e 4, os animais recebem cuidados significativamente melhores e os compradores estão cada vez mais dispostos a pagar mais por isso. Segundo o organizador da feira Semana Verde em Berlim, a procura de produtos que melhorem o bem-estar dos animais aumenta ano após ano.

O que está mudando nas lojas e por quê?

Segundo as associações profissionais, a situação atual é a seguinte:

Carne suína: Em algumas cadeias ainda estão disponíveis produtos de qualidade inferior, mesmo que sua participação esteja diminuindo. Aves (frango e peru): O rótulo “Nível 1” já desapareceu de muitos pontos de venda ou foi reduzido ao mínimo. Carne bovina: Mais de 75% é rotulada como “Nível 1”, o que destaca a escala da transformação que está por vir.

A passagem para níveis superiores está associada não só às iniciativas das cadeias retalhistas, mas também à política geral do Ministério da Agricultura alemão, que pretende contribuir de todas as formas possíveis para a melhoria do bem-estar animal e a redução do stress ambiental.

Para que os compradores devem se preparar?

Para muitos compradores de lojas de descontos, o preço continua sendo o fator chave. Produtos com melhor bem-estar animal tendem a ser mais caros. No entanto, segundo analistas, cada vez mais alemães estão dispostos a pagar mais por produtos éticos e de qualidade – desde que a diferença não se torne demasiado significativa.

Segundo os especialistas, os consumidores alemães estão interessados ​​em carne de melhor qualidade, embora num nível de consumo reduzido, ou seja, as pessoas comem menos produtos cárneos, mas preferem melhor qualidade e melhores condições de vida para os animais. Esta tendência é confirmada pelos dados do Tagesschau e pelos relatórios industriais da Semana Verde, onde marcas verdes e iniciativas ambientais são cada vez mais incentivadas.

O futuro do mercado: o desaparecimento da categoria inferior?

Especialistas dizem que provavelmente é apenas uma questão de tempo. Como salientam os representantes de Netto e Edeka, mesmo que ainda exista uma certa percentagem de carnes e enchidos baratos no curto prazo, a pressão geral dos consumidores e dos concorrentes forçará os retalhistas a expandir a sua gama para padrões mais elevados.

Estas medidas, por sua vez, exigem uma cooperação estreita com os agricultores, que necessitam de apoio financeiro e de procura garantida para justificar os custos da reestruturação das suas explorações agrícolas. No entanto, a tendência é clara: a Alemanha está preparada para ver os produtos de carne de nível 3 e 4 dominarem as prateleiras dentro de alguns anos, com as opções mais baratas a ficarem em segundo plano.

