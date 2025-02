Alemanha – velocidade, câmeras e curta: como os detalhes resolvem tudo

As câmaras de controle de velocidade tornaram -se parte integrante da infraestrutura rodoviária. Eles corrigem violações, ajudam a manter a ordem, mas o que acontece quando as evidências coletadas com sua ajuda estão em questão? A história de um motorista condenou uma multa a 640 euros e uma privação de direitos por um mês nos faz pensar: qual é o confiável dos dados obtidos usando tecnologias modernas?

A recente decisão do Supremo Tribunal Regional (OLG) de Brandenburg (Ref.: 1 Orbs 144/24), que é referido por um grupo de trabalho na Lei da Associação de Advogados Alemãos (DAV), foi um exemplo vivo de Como as deficiências na documentação podem alterar o resultado do caso. De acordo com os dados publicados, a questão da exaustividade dos dados ao medir a velocidade há muito tempo causa discussões na comunidade profissional, que obriga tribunais e defensores a prestar maior atenção aos detalhes técnicos dos sistemas usados.

Assinatura de vídeo contra a acusação

Em um dos casos, amplamente discutido nos círculos legais alemães, o tribunal local condenou o motorista que havia estuprado o regime de velocidade fora das colônias duas vezes – as violações foram de 53 km / h, respectivamente e 46 km / h. As violações foram registradas por um carro da polícia usando o sistema de vigilância por vídeo Provida / Vidista, que rapidamente registrou excesso.

Os dados fixos se tornaram a base para a tributação de uma multa de 640 euros e a introdução de uma proibição mensal de direção. No entanto, depois de apelar, os defensores chamaram a atenção para a ausência de principais parâmetros de medição na decisão do Tribunal, que foi a razão para revisar a sentença da mais alta autoridade.

Detalhes relevantes

O Supremo Tribunal Regional de Brandenburgo decidiu cancelar a condenação, motivando -a com a insuficiência da integridade das informações fornecidas. Segundo o tribunal, quando o sistema Pródico / Vidista é usado, é necessário indicar a distância entre o carro da polícia e a perseguição, bem como os dados sobre a dedução do erro autorizado. A ausência desses dados toma a decisão não fundada do ponto de vista legal.

O advogado Christian Yanechek, representante do Grupo de Trabalho da DAV em Law Road, observou que, durante o exame repetido do caso, um tribunal local poderia complementar sua decisão com as informações ausentes. Além disso, dada a prescrição da ofensa, é possível que a proibição de dirigir seja cancelada, o que destacou novamente o significado prático da documentação exata das medidas.

O acordo final

Sistemas modernos de vigilância por vídeo, como Provida / Vidista, podem aumentar consideravelmente a eficácia do monitoramento de conformidade nas regras de tráfego. No entanto, a prática judicial demonstra: Mesmo os menores defeitos na fixação dos parâmetros de medição podem se tornar decisivos em caso de violação do regime de velocidade. Para proteção, é importante não apenas exigir um relatório preciso e completo sobre as medidas, mas também analisar cuidadosamente os detalhes técnicos que podem ser fatídicos durante o exame do caso.

De acordo com as recomendações da DAV, todas as partes interessadas devem solicitar relatórios de medição detalhados para garantir a transparência e a objetividade das evidências. Essa abordagem não apenas protege os direitos dos cidadãos, mas também ajuda a melhorar o sistema de controle sobre o respeito às regras da estrada.

