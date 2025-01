Alemanha – Vida saudável em vez de fumaça de cigarro: o que dizem as estatísticas

De acordo com os últimos relatórios da Sociedade Alemã de Pneumologia (DGP, 2023), as pessoas que param de fumar experimentam enormes benefícios para a saúde. Depois de apenas algumas horas sem fumar, o corpo começa a se recuperar das consequências negativas. Isto aplica-se tanto aos fumadores de longa data como aos que fumam apenas ocasionalmente: cada cigarro “não queimado” tem um efeito positivo notável.

Segundo o Centro Federal de Saúde (BZgA, 2023), os fumantes regulares vivem em média dez anos menos que os novos fumantes. Porém, se você parar de fumar a tempo, poderá praticamente recuperar a expectativa de vida de um não fumante. A recusa antes dos 44 anos é particularmente eficaz: equivale a nove anos de vida. Parar de fumar antes dos 54 anos aumenta a expectativa de vida em cerca de seis anos.

O que acontece nos primeiros minutos e horas

De acordo com um artigo publicado na SZ, as mudanças no corpo quando você para de fumar começam quase que instantaneamente:

Após 20 a 30 minutos: o pulso e a pressão arterial se estabilizam, o suprimento sanguíneo para as extremidades melhora.

Após 12 horas: o nível de monóxido de carbono no sangue volta ao normal.

Após 48 horas: os receptores gustativos e olfativos são restaurados.

Mesmo o chamado fumo “casual” ou “de férias” não passa despercebido. Segundo Ärzteblatt, mesmo a inalação ocasional da fumaça do tabaco exerce pressão excessiva sobre o coração e os pulmões, aumentando o risco de câncer e doenças respiratórias.

Em algumas semanas e meses

De duas semanas a três meses: o sistema cardiovascular se estabiliza, os pulmões começam a se recuperar mais ativamente e a respiração fica mais fácil.

Um a nove meses: Os cílios brônquicos são restaurados, reduzindo o risco de infecções e aliviando a tosse.

De acordo com o fundo de seguro de saúde Techniker Krankenkasse, depois de apenas algumas semanas sem cigarros, as pessoas queixam-se com menos frequência de falta de ar e ataques de tosse.

Benefícios de longo prazo

Após um ano: o risco de doença coronariana cai pela metade em comparação com quem continua fumando.

Após cinco anos: o risco de cancro oral e laríngeo é reduzido para metade e o risco de acidente vascular cerebral é quase igual ao dos não fumadores.

Após dez anos: o risco de cancro do pulmão é reduzido em 50 por cento; o mesmo vale para o câncer de laringe e pâncreas.

Em quinze anos: a probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares é mais próxima da de pessoas que nunca fumaram.

De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa do Câncer (DKFZ), essas melhorias significativas na saúde demonstram a incrível capacidade de recuperação do corpo.

Até “um cigarro numa festa” é prejudicial

Muitas pessoas pensam que fumar “socialmente” não é tão perigoso. No entanto, Focus Online destaca que mesmo uma pequena quantidade de fumaça de tabaco pode irritar as mucosas e aumentar o risco de câncer. Vestígios de fumo recente podem ser sentidos na manhã seguinte na forma de dor de garganta e boca seca desagradável.

Quando parar? Quanto mais cedo melhor

O corpo inicia imediatamente o processo de regeneração: um ano após uma falha, o risco de ataque cardíaco é reduzido pela metade. A restauração completa do sistema cardiovascular geralmente requer de 10 a 15 anos. No entanto, como salienta a DGP, cada dia sem cigarro é um investimento num futuro mais saudável e numa melhor qualidade de vida. “A capacidade de recuperação do corpo é muitas vezes subestimada”, sublinham os especialistas da DGP. “Mesmo depois de décadas fumando, parar de fumar pode ser um fator chave para prolongar sua vida.”

Não há razão para esperar

Quer seja um fumador inveterado ou alguém que gosta de fumar “por diversão”, a decisão de deixar de fumar pode poupar-lhe anos de vida, reduzir o risco de doenças graves e melhorar significativamente o seu bem-estar. Mudanças positivas aparecem desde os primeiros minutos sem cigarro e tornam-se mais pronunciadas nos meses seguintes.

