– Olá, Mk!

Nossos vizinhos estão constantemente reclamando de ruído, embora sigamos todas as regras. Temos filhos: o ancião toca piano, o mais novo – no violino, mas eles nunca o fazem mais tarde às 21:00. Naquela época, os dois já estão em seu quarto.

Em geral, não somos barulhentos. Sim, os hóspedes às vezes chegam até nós, mas não temos conversas ou músicas de alto nível e terminamos as reuniões bem antes da manhã.

Depois de uma festa com amigos no último sábado, que terminou às 23:00, os vizinhos ameaçaram ir a tribunal.

Que direitos temos nessa situação? Um proprietário ou vizinhos podem fazer algo se não violarmos a lei? O que está autorizado a fazer depois das 22:00? Como podemos entender se realmente criamos um ruído que pode interferir nos vizinhos?

E mais uma coisa: é possível sentar no jardim depois das 22h, ou você precisa ir à casa? Que leis podemos nos referir a proteger nossos direitos?

Obrigado pela resposta,

Irina F., Darmstadt.

– querida Irina!

Segundo a lei alemã, o barulho na sala pode violar os direitos dos vizinhos e dar a eles um motivo para se inscrever no tribunal ou ao arrendador com o pedido de intervenção. No entanto, essa posição não se aplica em todos os casos. Para estabelecer o fato de uma violação, é importante levar em consideração o tipo, a duração, a intensidade do ruído e o momento de sua exposição.

Os sons que acompanham os moradores da vida cotidiana, como gritos, risadas, choro, bem como o ruído que ocorre ao limpar o apartamento ou o classificador, são considerados socialmente aceitáveis.

A reprodução da música na sala de estar está autorizada das 6h às 22h, se o volume não for excessivo e a duração não exceder duas a três horas por dia.

Durante as férias, deve ser Observe o silêncio das 22h às 6h. Isso, no entanto, não significa que o final do evento às 23:00 viola automaticamente a lei. O excesso de tempo especificado é considerado autorizado em uma hora se o ruído não exceder os limites geralmente aceitos. A reprodução da música e as medidas periódicas correspondentes aos padrões sociais fazem parte do contrato garantido para a contratação de instalações residenciais.

Em tais situações, recomenda -se discutir a situação com os vizinhos e alcançar um compromisso. Se necessário, você pode informar os vizinhos antes do próximo evento e pedir que lidem com isso com entendimento.

Quanto a estar no jardim depois das 22:00, as disposições da Lei de Controle de Exames federais (BIMSCHG) também se aplicam aqui. Por si só, estar no jardim à noite é o seu direito dentro da estrutura de um contrato de trabalho. É apenas importante evitar ruído. A comunicação com uma voz calma neste caso é considerada socialmente aceitável.

Aд оант мааоncer британоnter, advogado especializado para direito da família / advogado especializado para a lei de migração,

Escritório da Fábrica de Direito de Bretanow e Dr. Hirsch Law Office

Tel: 069 26 49 22 420 (de) ou 069 26 49 22 422 (RUS.) | Fax: 069 26 49 22 444

www.lawfactory-frankfurt.de

E -mail: info@LawFactory – Frankfurt.de | Skype: Law.Factory | Whatsapp: +49 178 168 95 62

Isso é destacado pela Alemanha:

A Alemanha revela o segredo: “Glicose” ajuda a perder peso. Vinagre, Order of Food and Walks: Revolution in Nutrition em alemão

A maneira de casa: a nova estratégia da Ucrânia de devolver refugiados. Berlim se tornará a primeira plataforma a ajudar os retornados ucranianos

HDS / XSS e AFD: um jogo arriscado no programa de migração. Mertz ganha óculos, “verde” perde, o sdpg ganha vida

Munique em chamas: 23 carros da polícia foram destruídos após um incêndio criminal. Padrões desconhecidos, dano significativo: um conjunto de incêndios criminais em Munique

Tempestade política: o embaixador alemão revela os planos de Trump. Por que em Berlim eles aguardam a “concentração máxima de poder” e como a Casa Branca reage

К к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к land

Nova era nos departamentos de carne: Aldi Süd apresenta padrões estritos para salsichas

A economia alemã está experimentando o declínio mais prolongado em 70 anos. Os empresários estão se preparando para demonstrações de massa

Doce veneno: Como o refrigerante mata milhões de corações. Diabetes com ataques cardíacos – Os resultados da Universidade Internacional do TOFT estudam TOFTS

Como os produtos da sua cesta ajudam o “avanço verde” da Alemanha

Se Scholz for capaz de convencer os céticos e surpreender toda a Alemanha novamente. Por que apenas 8% dos alemães acreditam no sucesso do SDPG e no que o próprio chanceler espera

Double IMF Blow: Por que a Alemanha está por trás enquanto os Estados Unidos estão crescendo

A Capital Cultural da Europa: os segredos de Hemnitsa – entre os painéis e Wagner. Por que a cidade tem o direito de esperar reconhecimento internacional

O futuro da medicina na Alemanha: se a bilheteria do Hospital Unificado salvará. A luta para reduzir deduções para seguro médico

De acordo com o salário mínimo, um carro, Deutschlandtricket e novos metros: a Alemanha aumenta os impostos e o que isso significa para você. 2025: Levante apostas e novas despesas