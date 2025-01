De acordo com um estudo conjunto da Embaixada da Alemanha em Paris e do Instituto CSA, a atitude dos franceses em relação à Alemanha esfriou visivelmente. Se em 2017 53% dos franceses manifestaram simpatia pelo seu vizinho oriental, hoje o seu número caiu para 49%. Ao mesmo tempo, subsistem uma série de factores que permitem compreender exactamente como os franceses encaram a Alemanha na fase actual.

Apesar do declínio geral da simpatia, 88% dos inquiridos afirmaram ainda ter uma impressão favorável da Alemanha, uma queda de apenas um ponto percentual em comparação com 2022. Ao mesmo tempo, dois terços dos inquiridos admitem que sabem pouco sobre o verdadeiro vidas dos alemães, e este número aumentou dois pontos nos últimos dois anos. Este paradoxo – uma imagem positiva face à falta de conhecimento – contribui para a preservação dos estereótipos estabelecidos.

Os jovens estão quebrando barreiras

Pela primeira vez, os pesquisadores analisaram as opiniões dos entrevistados com idades entre 18 e 24 anos separadamente. Os jovens parecem conhecer a Alemanha melhor do que outras faixas etárias: 48% deles afirmam conhecer bastante bem o país vizinho. Além disso, 74 por cento dos jovens gostariam de visitar a Alemanha, enquanto a média da amostra foi de 61 por cento. Nos últimos dois anos, este número caiu cinco pontos, reflectindo percepções mistas do país entre os grupos etários mais velhos.

Projetos comuns com mal-entendidos

Os franceses ainda veem a Alemanha como um país de “trabalho duro”, de “economia forte” e de “controles orçamentários rígidos”. A maioria dos entrevistados considera que a educação de alta qualidade e o desempenho económico são os principais pontos fortes da Alemanha. Contudo, a compreensão mútua está a enfraquecer em alguns aspectos: devido à falta de contactos pessoais e ao aumento de estereótipos, muitos entrevistados acreditam que as relações bilaterais estão em declínio.

Nova dinâmica relacional

No geral, 74 por cento dos inquiridos continuam a considerar boas as relações franco-alemãs e, entre os jovens, este número sobe para 88 por cento. No entanto, cerca de metade dos participantes no estudo acreditam que as relações se deterioraram nos últimos anos, o que é quatro pontos superior aos indicadores anteriores. Ao mesmo tempo, o canal Arte TV é conhecido por 84 por cento dos franceses e apenas 40 por cento ouviram falar do trabalho do Conselho de Ministros franco-alemão (que deve reunir-se duas vezes por ano).

Por que o nível de simpatia está caindo?

Desde que Emmanuel Macron chegou ao poder, a proporção de franceses que expressam abertamente simpatia pela Alemanha aumentou de 53% para 49%. Os especialistas atribuem esta dinâmica a uma série de razões, desde mudanças socioeconómicas até um sentimento crescente de alienação mútua. Ao mesmo tempo, a imagem globalmente positiva da Alemanha permanece bastante elevada e o desejo dos jovens de estabelecer contactos mais estreitos e viajar é particularmente notável. Tudo isto sugere que a divisão ainda não é irreversível, mas as perspectivas de um maior fortalecimento das relações franco-alemãs dependerão em grande parte dos esforços de ambas as partes para superar as barreiras que surgiram.

A Alemanha diz o seguinte:

A Alemanha caminha no sentido da eliminação do gás e do óleo combustível: o que acontecerá ao seu aquecimento? Aquecimento do futuro graças a fontes renováveis

Medicina 24 horas por dia, 7 dias por semana: a Alemanha introduz registros eletrônicos de pacientes. A chave para salvar vidas ou arriscar dados pessoais

O avanço da AfD: um sinal do cansaço dos eleitores com a evolução dos partidos tradicionais. Reforma ou fracasso: como os partidos alemães se preparam para as eleições

Aumento de impostos até 50%: a Alemanha enfrenta um colapso social? Economistas dão o alarme e prevêem aumento das contribuições para a segurança social

Cidadania russa na Alemanha: nova lei, novas oportunidades

A Alemanha faz uma escolha: eletrodomésticos sem pagamentos indevidos. Uma tampa na panela significa dinheiro no bolso. Três maneiras fáceis de economizar seu orçamento familiar

Multas e filas: por que você precisa se apressar para trocar direitos na Alemanha. O que ameaça os alemães cujas cartas de condução no estrangeiro expiraram?

Embalagem enganosa: aumentos ocultos de preços para produtos de 2024 O Centro de Proteção dos Direitos do Consumidor de Hamburgo publicou uma anti-classificação.

Manifestações na Alemanha: medidas policiais severas em Riesa. Colisões, spray de pimenta e cães de serviço

Alemanha perde para Cingapura: classificação de passaportes para liberdade de visto 2025